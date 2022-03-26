У жительницы Кургана украли авто, пока она была в салоне красоты

Мужчина вытащил ключи из кармана потерпевшей и уехал на ее машине в Новосибирскую область Фото: Илья Московец © URA.RU

Автомобиль Nissan Murano, стоимостью 2,7 млн рублей, похитили в Кургане, пока его хозяйка была в салоне красоты. Спустя месяц машину нашли в Новосибирской области, сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

«В начале февраля в полицию Кургана от местной жительницы поступило сообщение о краже автомобиля Nissan Murano стоимостью 2,7 миллиона рублей. Женщина пояснила, что приехала в салон красоты, припарковав транспортное средство, а когда вернулась, машины на месте не было», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждалось по ч.4 ст. 158 УК РФ (кража). Сотрудники полиции установили, что в салоне красоты, помимо потерпевшей, находился 41-летний житель Кургана. Он вытащил ключи от машины из кармана верхней одежды женщины, а затем на ее машине уехал в Новосибирскую область. Курганские сотрудники уголовного розыска выехали в командировку, задержали подозреваемого и доставили его в Курган. Машину вернули владелице.

В УМВД отмечают, что суд отказался заключать подозреваемого под стражу, несмотря на ходатайство следователя. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.