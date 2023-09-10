Российских журналистов не пустили на выступление Макрона на саммите G20. Видео

10 сентября 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Охрана Эммануэля Макрона не пустила российских журналистов, сообщает Mash Фото: Официальный сайт Президента РФ Российских журналистов не допустили к пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20. Охранник встал на пути у российской журналистки, не дав ей пройти в зал. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Наша соотечественница Екатерина попыталась пройти на выступление Макрона, ее остановил охранник и спросил: „Из какой вы страны?“. Услышав в ответ: „Россия“, он встал на пути девушки», — пишет канал. По его данным, позже нападкам подверглась еще одна российская журналистка. Охрана Макрона попыталась разбить ей телефон, на который велась видеосъемка. Саммит G20 в Индии проходит с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. На нем, кроме стран Запада, есть и союзники России. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны большой двадцатки выполнить требования РФ, касающиеся зерновой сделки.

Российских журналистов не допустили к пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20. Охранник встал на пути у российской журналистки, не дав ей пройти в зал. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Наша соотечественница Екатерина попыталась пройти на выступление Макрона, ее остановил охранник и спросил: „Из какой вы страны?“. Услышав в ответ: „Россия“, он встал на пути девушки», — пишет канал. По его данным, позже нападкам подверглась еще одна российская журналистка. Охрана Макрона попыталась разбить ей телефон, на который велась видеосъемка. Саммит G20 в Индии проходит с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. На нем, кроме стран Запада, есть и союзники России. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны большой двадцатки выполнить требования РФ, касающиеся зерновой сделки.