Российских журналистов не пустили на выступление Макрона на саммите G20. Видео

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Саммит G20, макрон эммануэль
Охрана Эммануэля Макрона не пустила российских журналистов, сообщает Mash Фото:

Российских журналистов не допустили к пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20. Охранник встал на пути у российской журналистки, не дав ей пройти в зал. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Наша соотечественница Екатерина попыталась пройти на выступление Макрона, ее остановил охранник и спросил: „Из какой вы страны?“. Услышав в ответ: „Россия“, он встал на пути девушки», — пишет канал. По его данным, позже нападкам подверглась еще одна российская журналистка. Охрана Макрона попыталась разбить ей телефон, на который велась видеосъемка.

Саммит G20 в Индии проходит с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. На нем, кроме стран Запада, есть и союзники России. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны большой двадцатки выполнить требования РФ, касающиеся зерновой сделки.

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Российских журналистов не допустили к пресс-конференции президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20. Охранник встал на пути у российской журналистки, не дав ей пройти в зал. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Наша соотечественница Екатерина попыталась пройти на выступление Макрона, ее остановил охранник и спросил: „Из какой вы страны?“. Услышав в ответ: „Россия“, он встал на пути девушки», — пишет канал. По его данным, позже нападкам подверглась еще одна российская журналистка. Охрана Макрона попыталась разбить ей телефон, на который велась видеосъемка. Саммит G20 в Индии проходит с 9 по 10 сентября в Нью-Дели. На нем, кроме стран Запада, есть и союзники России. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны большой двадцатки выполнить требования РФ, касающиеся зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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