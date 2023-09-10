10 сентября 2023

Россия побила рекорд по сокращению экспорта лекарств в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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За период с января по июль 2023 года Россия экспортировала 230 млн упаковок лекарств Фото:

В России зафиксирован рекордно низкий показатель экспорта лекарственных препаратов. Такие данные приводят в своем отчете аналитики компании RNC Pharma.

«За первые семь месяцев 2023 года российские дистрибуторы экспортировали в зарубежные страны (без учета государств ЕАЭС) 230 млн упаковок российских лекарственных препаратов. Это самый низкий показатель за последние шесть лет (более ранних данных нет)», — передают Ведомости со ссылкой на данные отчета.

В этот же период в 2018 и 2019 году Россия отправили за границу 270 млн и 300 млн упаковок лекарственных препаратов соответственно. В период с января по июль 2020 года экспорт составил 390 млн упаковок. Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк рекордные цифры объясняет началом пандемии COVID-19. Россия поставляла за рубеж препараты для лечения этого вируса. В первые семь месяцев 2021 и 2022 годов экспорт составил 310 млн и 290 млн упаковок соответственно

Рекордно низкие показатели экспорта в 2023 году эксперты объясняют сложностями в осуществлении расчетов между российскими и зарубежными компаниями. Кроме того, иностранные партнеры опасаются санкций со стороны ЕС из-за сотрудничества с Россией. Представитель Минпромторга пояснил, что снижение поставок лекарственных средств за границу может быть связано с существенным сокращением экспорта вакцин для профилактики COVID-19.

Ранее сообщалось, что в России на 20% сократился ассортимент иностранных лекарственных препаратов. Это произошло из-за того, что россияне стали чаще покупать отечественные аналоги зарубежных лекарств.

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В России зафиксирован рекордно низкий показатель экспорта лекарственных препаратов. Такие данные приводят в своем отчете аналитики компании RNC Pharma. «За первые семь месяцев 2023 года российские дистрибуторы экспортировали в зарубежные страны (без учета государств ЕАЭС) 230 млн упаковок российских лекарственных препаратов. Это самый низкий показатель за последние шесть лет (более ранних данных нет)», — передают Ведомости со ссылкой на данные отчета. В этот же период в 2018 и 2019 году Россия отправили за границу 270 млн и 300 млн упаковок лекарственных препаратов соответственно. В период с января по июль 2020 года экспорт составил 390 млн упаковок. Генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк рекордные цифры объясняет началом пандемии COVID-19. Россия поставляла за рубеж препараты для лечения этого вируса. В первые семь месяцев 2021 и 2022 годов экспорт составил 310 млн и 290 млн упаковок соответственно Рекордно низкие показатели экспорта в 2023 году эксперты объясняют сложностями в осуществлении расчетов между российскими и зарубежными компаниями. Кроме того, иностранные партнеры опасаются санкций со стороны ЕС из-за сотрудничества с Россией. Представитель Минпромторга пояснил, что снижение поставок лекарственных средств за границу может быть связано с существенным сокращением экспорта вакцин для профилактики COVID-19. Ранее сообщалось, что в России на 20% сократился ассортимент иностранных лекарственных препаратов. Это произошло из-за того, что россияне стали чаще покупать отечественные аналоги зарубежных лекарств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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