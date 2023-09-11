Костин заявил об огромной финансовой дыре в судостроительной корпорации

11 сентября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Акционеры ВТБ не будут «кормить» судостроительную отрасль, заявил Андрей Костин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) должно капитализировать государство, а не банк ВТБ. В общей сложности данная отрасль нуждается во вливании одного триллиона рублей. Об этом заявил глава банка Андрей Костин. «Наш подход, который получил поддержку президента, — взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать Объединенную судостроительную корпорацию, закрыв старые дыры», — передает слова Костина РБК. Он добавил, что банк не будет исправлять за свой счет ошибки, которые совершили предыдущие владельцы. У финансовой организации нет никакого желания поддерживать судостроительную отрасль за счет собственных акционеров, подчеркнул Костин. Объем средств, который требуется вложить в предприятие станет известен после аудита через полгода. Затем руководство банка займется привлечением инвестиций. По прогнозам Андрея Костина, потребуется от 500 млн до одного триллиона рублей. Среди прочего, банк не отказывается от предоставления ОСК кредитов, заключил глава ВТБ. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВТБ получил контрольный пакет акций ОСК. Совет директоров корпорации назначил Андрея Костина на пост председателя организации.

Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) должно капитализировать государство, а не банк ВТБ. В общей сложности данная отрасль нуждается во вливании одного триллиона рублей. Об этом заявил глава банка Андрей Костин. «Наш подход, который получил поддержку президента, — взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать Объединенную судостроительную корпорацию, закрыв старые дыры», — передает слова Костина РБК. Он добавил, что банк не будет исправлять за свой счет ошибки, которые совершили предыдущие владельцы. У финансовой организации нет никакого желания поддерживать судостроительную отрасль за счет собственных акционеров, подчеркнул Костин. Объем средств, который требуется вложить в предприятие станет известен после аудита через полгода. Затем руководство банка займется привлечением инвестиций. По прогнозам Андрея Костина, потребуется от 500 млн до одного триллиона рублей. Среди прочего, банк не отказывается от предоставления ОСК кредитов, заключил глава ВТБ. Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ВТБ получил контрольный пакет акций ОСК. Совет директоров корпорации назначил Андрея Костина на пост председателя организации.