Главу ВТБ Костина избрали председателем совета директоров судостроительной корпорации

Андрей Костин является главой ВТБ
Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина председателем организации. Об этом сообщила пресс-служба компания.
«Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета директоров ОСК», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации назначили Андрея Пучкова. До этого он был первым заместителем президента банка ВТБ.
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