Главу ВТБ Костина избрали председателем совета директоров судостроительной корпорации

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Двусторонние встречи президента России Владимира Путина с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси. Санкт-Петербург, костин андрей
Андрей Костин является главой ВТБ Фото:

Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина председателем организации. Об этом сообщила пресс-служба компания.

«Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета директоров ОСК», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте ОСК.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации назначили Андрея Пучкова. До этого он был первым заместителем президента банка ВТБ.

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Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина председателем организации. Об этом сообщила пресс-служба компания. «Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета директоров ОСК», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте ОСК. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации назначили Андрея Пучкова. До этого он был первым заместителем президента банка ВТБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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