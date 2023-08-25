Главу ВТБ Костина избрали председателем совета директоров судостроительной корпорации

25 августа 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Андрей Костин является главой ВТБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина председателем организации. Об этом сообщила пресс-служба компания. «Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета директоров ОСК», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте ОСК . Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации назначили Андрея Пучкова. До этого он был первым заместителем президента банка ВТБ.

Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) избрал главу ВТБ Андрея Костина председателем организации. Об этом сообщила пресс-служба компания. «Совет директоров Объединенной судостроительной корпорации на заседании 25 августа 2023 года принял единогласное решение об избрании Андрея Костина председателем Совета директоров ОСК», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте ОСК. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что генеральным директором Объединенной судостроительной корпорации назначили Андрея Пучкова. До этого он был первым заместителем президента банка ВТБ.