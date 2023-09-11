Избирком ХМАО огласил результаты выборов тюменского губернатора

На выборах тюменского губернатора в ХМАО Александр Моор набрал 76,13% голосов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург, подсчет голосов, голосование, бюллетень
На выборах тюменского губернатора в ХМАО Александр Моор набрал 76,13% голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

В Ханты-Мансийском автономном округе на выборах губернатора Тюменской области победу одержал Александр Моор. Кандидат получил 76,13% голосов югорчан, передает журналист URA.RU с брифинга окружного избиркома.

«По результатам прошедших выборов в Югре участие в выборах губернатора Тюменской области приняло 468 750 человек, что составило 40,5% явки. По результатам за кандидатов в порядке их размещения в избирательном бюллетене, Левченко Иван Григорьевич — 10,12%, Моор Александр Викторович — 76,13%, Пискайкин Владимир Юрьевич — 3,88% и Садовников Денис Владимирович — 7,84%», — сообщил председатель окружного избиркома Денис Корнеев.

Самую высокую явку, где она превысила 50%, среди городов ХМАО показали Ханты-Мансийск, Мегион, Когалым и Покачи. А в Белоярском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Кондинском районах на выборы пришли более 60% избирателей.

Ранее источник URA.RU в политическом истеблишменте округа также говорил, что действующий губернатор Александр Моор одержал победу, получив 76,13% голосов. А в ХМАО добились рекордной мобилизации избирателей на выборах.

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В Ханты-Мансийском автономном округе на выборах губернатора Тюменской области победу одержал Александр Моор. Кандидат получил 76,13% голосов югорчан, передает журналист URA.RU с брифинга окружного избиркома. «По результатам прошедших выборов в Югре участие в выборах губернатора Тюменской области приняло 468 750 человек, что составило 40,5% явки. По результатам за кандидатов в порядке их размещения в избирательном бюллетене, Левченко Иван Григорьевич — 10,12%, Моор Александр Викторович — 76,13%, Пискайкин Владимир Юрьевич — 3,88% и Садовников Денис Владимирович — 7,84%», — сообщил председатель окружного избиркома Денис Корнеев. Самую высокую явку, где она превысила 50%, среди городов ХМАО показали Ханты-Мансийск, Мегион, Когалым и Покачи. А в Белоярском, Нефтеюганском, Нижневартовском и Кондинском районах на выборы пришли более 60% избирателей. Ранее источник URA.RU в политическом истеблишменте округа также говорил, что действующий губернатор Александр Моор одержал победу, получив 76,13% голосов. А в ХМАО добились рекордной мобилизации избирателей на выборах.
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