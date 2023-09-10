Аналитики назвали самых востребованных специалистов в ЯНАО

Hh.ru: в ЯНАО наиболее востребованы работники из сферы «Рабочий персонал»

11 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Наибольшим спросом у работодателей Ямала пользуются строители и рабочие Фото: Георгий Бергал © URA.RU Наиболее востребованными специалистами в ЯНАО стали работники из сфер «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание». Как сообщили URA.RU специалисты рекрутингового агентства hh.ru, в округе спрос на персонал по сравнению с прошлым годом вырос на 24%. «Наибольшим спросом у работодателей Ямало-Ненецкого АО пользуются специалисты из профессиональных сфер „Рабочий персонал“ — 26% вакансий, „Строительство, недвижимость“ — 25%. Также „Производство, сервисное обслуживание“ — 24% и „Продажи, обслуживание клиентов“ — 21%», — говорится в сообщении. Меньше всего нуждаются в работниках из сфер «Добыча сырья» — 7%, «Сельское хозяйство» — 6% и «Информационные технологии» — 3%. Всего за август текущего года специалисты насчитали 3,8 тысячи активных вакансий. Это на 87% больше, январского показателя за 2021 год, и на 24% больше, чем в августе 2022 года. Ранее сообщалось, что на Ямале наиболее востребованы кассиры и продавца-консультанты. Работодатели в мае чаще всего искали представителей данных сфер.

Наиболее востребованными специалистами в ЯНАО стали работники из сфер «Рабочий персонал», «Строительство, недвижимость» и «Производство, сервисное обслуживание». Как сообщили URA.RU специалисты рекрутингового агентства hh.ru, в округе спрос на персонал по сравнению с прошлым годом вырос на 24%. «Наибольшим спросом у работодателей Ямало-Ненецкого АО пользуются специалисты из профессиональных сфер „Рабочий персонал“ — 26% вакансий, „Строительство, недвижимость“ — 25%. Также „Производство, сервисное обслуживание“ — 24% и „Продажи, обслуживание клиентов“ — 21%», — говорится в сообщении. Меньше всего нуждаются в работниках из сфер «Добыча сырья» — 7%, «Сельское хозяйство» — 6% и «Информационные технологии» — 3%. Всего за август текущего года специалисты насчитали 3,8 тысячи активных вакансий. Это на 87% больше, январского показателя за 2021 год, и на 24% больше, чем в августе 2022 года. Ранее сообщалось, что на Ямале наиболее востребованы кассиры и продавца-консультанты. Работодатели в мае чаще всего искали представителей данных сфер.