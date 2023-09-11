Нарышкин предупредил об угрозе со стороны Польши и Прибалтики

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Угроза России со стороны Польши и Прибалтики существует, заявил Сергей Нарышкин Фото:

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предупредил о существующей угрозе, исходящей от Польши и Прибалтики. Об этом он заявил в ходе открытия памятника революционеру Феликсу Дзержинскому в штаб-квартире СВР.

«Существуют угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны Польши и Прибалтики», — передает слова Нарышкина РИА Новости. Он подчеркнул, что направление взгляда Дзержинского на памятнике неслучайно выбрано — его голова обращена на северо-запад, в направлении Варшавы и стран Балтии. Новый памятник, который посвящен революционеру, является точной копией оригинала, который находится на Лубянской площади в Москве.

Ранее стало известно, что Польша усиливает свою группировку на границе с Россией. Также польские власти стягивают военных к границе с Беларусью. В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от ограничений на создание постоянных оборонительных баз у российских границ.

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Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин предупредил о существующей угрозе, исходящей от Польши и Прибалтики. Об этом он заявил в ходе открытия памятника революционеру Феликсу Дзержинскому в штаб-квартире СВР. «Существуют угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны Польши и Прибалтики», — передает слова Нарышкина РИА Новости. Он подчеркнул, что направление взгляда Дзержинского на памятнике неслучайно выбрано — его голова обращена на северо-запад, в направлении Варшавы и стран Балтии. Новый памятник, который посвящен революционеру, является точной копией оригинала, который находится на Лубянской площади в Москве. Ранее стало известно, что Польша усиливает свою группировку на границе с Россией. Также польские власти стягивают военных к границе с Беларусью. В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа призвал НАТО отказаться от ограничений на создание постоянных оборонительных баз у российских границ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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