Главврач Курганского онкодиспансера Сепиашвили лишился статуса

11 сентября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Гиви Сепиашвили лишился статуса внештатного онколога депздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU И.о. главврача Курганского областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили лишился статуса главного внештатного онколога департамента здравоохранения региона. Новым главным онкологом назначен торакальный хирург Александр Чесноков, сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». «Приступили к разработке плана по устранению замечаний, который будем реализовывать с новым главным внештатным онкологом — Чесноковым Александром Сергеевичем», — написал Сигидаев. Речь идет о замечаниях комиссии по итогам двухнедельной проверки онкологической и кардиологической служб Курганской области. Александр Чесноков заведует торакальным (онкологическим) отделением Курганской областной больницы. Он является также главным внештатным специалистом торакальным хирургом департамента здравоохранения Курганской области. Имеет действующие сертификаты: «Торакальная хирургия», «Фтизиатрия», «Онкология», «Эндоскопия», «Организация здравоохранения». Имеет большой опыт фтизиохирургии и торакальной онкологии. Гиви Сепиашвили — онколог, маммолог с 38-летним стажем работы, кандидат медицинских наук. Связаться с ним оперативно корреспонденту URA.RU не удалось: на звонки по номерам телефонов онкодиспансера никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в июле 2023 года у Сепиашвили закончился контракт на должности главного врача Курганского областного онкодиспансера. В настоящее время он исполняет обязанности руководителя этой больницы. Сейчас в Кургане строят хирургический корпус онкодиспансера. Во время очередной проверки корпуса были выявлены недочеты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

И.о. главврача Курганского областного онкологического диспансера Гиви Сепиашвили лишился статуса главного внештатного онколога департамента здравоохранения региона. Новым главным онкологом назначен торакальный хирург Александр Чесноков, сообщил директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев на своей странице во «ВКонтакте». «Приступили к разработке плана по устранению замечаний, который будем реализовывать с новым главным внештатным онкологом — Чесноковым Александром Сергеевичем», — написал Сигидаев. Речь идет о замечаниях комиссии по итогам двухнедельной проверки онкологической и кардиологической служб Курганской области. Александр Чесноков заведует торакальным (онкологическим) отделением Курганской областной больницы. Он является также главным внештатным специалистом торакальным хирургом департамента здравоохранения Курганской области. Имеет действующие сертификаты: «Торакальная хирургия», «Фтизиатрия», «Онкология», «Эндоскопия», «Организация здравоохранения». Имеет большой опыт фтизиохирургии и торакальной онкологии. Гиви Сепиашвили — онколог, маммолог с 38-летним стажем работы, кандидат медицинских наук. Связаться с ним оперативно корреспонденту URA.RU не удалось: на звонки по номерам телефонов онкодиспансера никто не ответил. Ранее URA.RU писало, что в июле 2023 года у Сепиашвили закончился контракт на должности главного врача Курганского областного онкодиспансера. В настоящее время он исполняет обязанности руководителя этой больницы. Сейчас в Кургане строят хирургический корпус онкодиспансера. Во время очередной проверки корпуса были выявлены недочеты.