Bloomberg: Путин встретится с Ким Чен Ыном через два дня

Встреча лидеров может состояться 13 сентября
Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
«Ожидается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этой неделе отправится в российский город Владивосток, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным», — написал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что встреча может состояться 13 сентября.
Ранее «Интерфакс» писал, что на Дальнем Востоке ожидают приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в самое ближайшее время. Там добавили, что конкретное расписание визита и детали программы неизвестны.
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