Bloomberg: Путин встретится с Ким Чен Ыном через два дня

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Президент России Владимир Путин и президент Камеруна Поль Бийя на двусторонней встрече. Санкт-Петербург, путин владимир
Встреча лидеров может состояться 13 сентября Фото:

Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ожидается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этой неделе отправится в российский город Владивосток, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным», — написал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что встреча может состояться 13 сентября.

Ранее «Интерфакс» писал, что на Дальнем Востоке ожидают приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в самое ближайшее время. Там добавили, что конкретное расписание визита и детали программы неизвестны.

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Встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Ожидается, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на этой неделе отправится в российский город Владивосток, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным», — написал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что встреча может состояться 13 сентября. Ранее «Интерфакс» писал, что на Дальнем Востоке ожидают приезд лидера КНДР Ким Чен Ына в самое ближайшее время. Там добавили, что конкретное расписание визита и детали программы неизвестны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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