Песков исключил встречу Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ

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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Встреча Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ не планируется, заявил Песков Фото:

Встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на ВЭФ не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал Песков RTVI, отвечая на вопрос о том, встретится ли Путин с лидером КНДР в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. При этом визит Ким Чен Ына в Россию он не подтвердил и не опроверг.

О том, что корейский лидер посетит Дальний Восток РФ сообщали источники «Интерфакса». Агентство Bloomberg утончало, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября. Издание YTN также написало, что Ким Чен Ын выехал в РФ для встречи с российским лидером.

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Встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на ВЭФ не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал Песков RTVI, отвечая на вопрос о том, встретится ли Путин с лидером КНДР в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. При этом визит Ким Чен Ына в Россию он не подтвердил и не опроверг. О том, что корейский лидер посетит Дальний Восток РФ сообщали источники «Интерфакса». Агентство Bloomberg утончало, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября. Издание YTN также написало, что Ким Чен Ын выехал в РФ для встречи с российским лидером.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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