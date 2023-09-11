Песков исключил встречу Путина и Ким Чен Ына на ВЭФ

Встречи президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном на ВЭФ не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Таких контактов на ВЭФ не планируется», — сказал Песков RTVI, отвечая на вопрос о том, встретится ли Путин с лидером КНДР в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. При этом визит Ким Чен Ына в Россию он не подтвердил и не опроверг.
О том, что корейский лидер посетит Дальний Восток РФ сообщали источники «Интерфакса». Агентство Bloomberg утончало, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться 13 сентября. Издание YTN также написало, что Ким Чен Ын выехал в РФ для встречи с российским лидером.
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