Ветеран разведки Клупов: НАТО готовится к победе России в СВО

12 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В НАТО предполагают, что РФ после СВО пойдет на Европу, отметил Рустем Клупов Фото: Army Spc. Ryan Parr / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО готовится к победе России в СВО (спецоперации) и возможному, по мнению альянса, переходу РФ от Украины дальше к восточным территориям стран Восточной Европы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ветеран военной разведки, участник войны в Афганистане, Герой России, полковник Рустем Клупов, объясняя информацию о подготовке НАТО к крупнейшим учениям со времен «холодной войны». «НАТО готовит свои восточные границы на случай, когда Украина разрушится и мы перейдем в широкомасштабное наступление. Когда российские войска подойдут к Днепру, начнется, с их точки зрения, как они называют, „миротворческая операция“. Польша входит в Западную Украину, у нее там два-три района, плюс, Румыния, у которой там один район, — они будут оккупированы, по их пониманию, для создания буферной зоны. НАТО думают о своей безопасности, и вся обстановка диктует им поступать именно так. Я думаю, что весной будут отрабатываться эти планы [на учениях]. C другой стороны они демонстрируют свою силу и решимость готовности к отражению или к любым действиям России, которая может перейти от Украины к восточным территориям стран Восточной Европы», — объяснил Рустем Клупов. Ветеран военной разведки напомнил, что два раза в истории перед Россией вставал вопрос о дальнейшем переходе в Европу после окончания военных действий на территории страны. «Если брать историю, то перед этой дилеммой стояла в 1812 году Императорская Россия. Когда прогнали Наполеона, перед царем встал вопрос — переходить европейскую границу или нет, довольствоваться ли тем, что мы прогнали захватчиков со своей территории. Он же возник зимой с 1943 на 44 год в годы ВОВ, когда было большое совещание. В обоих случаях было принято решение освобождать Европу — сначала от наполеоновских войск, затем от идеологии фашизма. На этот раз мы возвращаемся опять к борьбе с фашизмом. Поэтому какое будет принято решение, я не знаю. Но они-то знают, что Россия может не остановиться на своих западных границах, можем пойти и в очередной раз их освободить. Они этого боятся», — напомнил Клупов. Ранее издание Financial Times сообщило, что НАТО готовит крупнейшие со времен холодной войны совместные командные учения по отработке отражение «российской агрессии». Пройдут они в феврале—марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран. Примут в них участие 32 государства. В учениях, в частности, будет задействовано свыше 50 кораблей, авиация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО готовится к победе России в СВО (спецоперации) и возможному, по мнению альянса, переходу РФ от Украины дальше к восточным территориям стран Восточной Европы. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ветеран военной разведки, участник войны в Афганистане, Герой России, полковник Рустем Клупов, объясняя информацию о подготовке НАТО к крупнейшим учениям со времен «холодной войны». «НАТО готовит свои восточные границы на случай, когда Украина разрушится и мы перейдем в широкомасштабное наступление. Когда российские войска подойдут к Днепру, начнется, с их точки зрения, как они называют, „миротворческая операция“. Польша входит в Западную Украину, у нее там два-три района, плюс, Румыния, у которой там один район, — они будут оккупированы, по их пониманию, для создания буферной зоны. НАТО думают о своей безопасности, и вся обстановка диктует им поступать именно так. Я думаю, что весной будут отрабатываться эти планы [на учениях]. C другой стороны они демонстрируют свою силу и решимость готовности к отражению или к любым действиям России, которая может перейти от Украины к восточным территориям стран Восточной Европы», — объяснил Рустем Клупов. Ветеран военной разведки напомнил, что два раза в истории перед Россией вставал вопрос о дальнейшем переходе в Европу после окончания военных действий на территории страны. «Если брать историю, то перед этой дилеммой стояла в 1812 году Императорская Россия. Когда прогнали Наполеона, перед царем встал вопрос — переходить европейскую границу или нет, довольствоваться ли тем, что мы прогнали захватчиков со своей территории. Он же возник зимой с 1943 на 44 год в годы ВОВ, когда было большое совещание. В обоих случаях было принято решение освобождать Европу — сначала от наполеоновских войск, затем от идеологии фашизма. На этот раз мы возвращаемся опять к борьбе с фашизмом. Поэтому какое будет принято решение, я не знаю. Но они-то знают, что Россия может не остановиться на своих западных границах, можем пойти и в очередной раз их освободить. Они этого боятся», — напомнил Клупов. Ранее издание Financial Times сообщило, что НАТО готовит крупнейшие со времен холодной войны совместные командные учения по отработке отражение «российской агрессии». Пройдут они в феврале—марте на территории Германии, Польши и прибалтийских стран. Примут в них участие 32 государства. В учениях, в частности, будет задействовано свыше 50 кораблей, авиация.