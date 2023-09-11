Песков: Россия не боится потерять союзника в лице Армении

11 сентября 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что Армения и РФ остаются партнерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Россия не опасается, что Армения выйдет из ОДКБ, две страны остаются партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума. «Россия была и остается близка с Арменией, решать имеющиеся проблемы надо путем диалога. Россия не опасается потерять союзника в лице Армении», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Песков также отметил, что военные учения Армении и США должны быть проанализированы. По его словам, то, что страна хочет провести их с США, а не со странами ОДКБ, вызывает вопросы. Насчет выхода Армении из ОДКБ Песков заявил, что Россия не видит соответствующих тенденций. Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил URA.RU, что Армения хочет уйти от России. По его словам, для этого она использует ситуацию в Нагорном Карабахе, за который спорят Ереван и Баку.

Россия не опасается, что Армения выйдет из ОДКБ, две страны остаются партнерами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума. «Россия была и остается близка с Арменией, решать имеющиеся проблемы надо путем диалога. Россия не опасается потерять союзника в лице Армении», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости. Песков также отметил, что военные учения Армении и США должны быть проанализированы. По его словам, то, что страна хочет провести их с США, а не со странами ОДКБ, вызывает вопросы. Насчет выхода Армении из ОДКБ Песков заявил, что Россия не видит соответствующих тенденций. Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил URA.RU, что Армения хочет уйти от России. По его словам, для этого она использует ситуацию в Нагорном Карабахе, за который спорят Ереван и Баку.