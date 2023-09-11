У избитого в Перми дрессировщика наступили необратимые изменения

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Сейчас Игорь Корчагин находится в больнице Фото:

У дрессировщика Игоря Корчагина после избиения наступили необратимые изменения, затрудняющие процесс восстановления. Сейчас артист цирка проходит лечение в больнице.

«После черепно-мозговой травмы у артиста наступили необратимые изменения, которые затрудняют его восстановление. Сейчас Корчагину проводят курс реабилитации после интенсивной терапии», — сообщает telegram-канал CircusLOVE. По данным собеседников канала, сейчас дрессировщик может самостоятельно принимать пищу, но речи о полном восстановлении и активности пока не идет.

В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что Корчагин находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение. Во время лечения у Корчагина появилась полиорганная недостаточность, а также отказывали некоторые органы. Позже артисту стало лучше, но он не мог вспомнить свой возраст. Сотрудник ЧОП, которого обвиняют в избиении Корчагина сбежал за границу, но был задержан в Кыргызстане и экстрадирован в Пермь. Здесь ему предъявили обвинение и поместили в СИЗО.

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У дрессировщика Игоря Корчагина после избиения наступили необратимые изменения, затрудняющие процесс восстановления. Сейчас артист цирка проходит лечение в больнице. «После черепно-мозговой травмы у артиста наступили необратимые изменения, которые затрудняют его восстановление. Сейчас Корчагину проводят курс реабилитации после интенсивной терапии», — сообщает telegram-канал CircusLOVE. По данным собеседников канала, сейчас дрессировщик может самостоятельно принимать пищу, но речи о полном восстановлении и активности пока не идет. В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что Корчагин находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение. Во время лечения у Корчагина появилась полиорганная недостаточность, а также отказывали некоторые органы. Позже артисту стало лучше, но он не мог вспомнить свой возраст. Сотрудник ЧОП, которого обвиняют в избиении Корчагина сбежал за границу, но был задержан в Кыргызстане и экстрадирован в Пермь. Здесь ему предъявили обвинение и поместили в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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