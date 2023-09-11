У избитого в Перми дрессировщика наступили необратимые изменения

Сейчас Игорь Корчагин находится в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У дрессировщика Игоря Корчагина после избиения наступили необратимые изменения, затрудняющие процесс восстановления. Сейчас артист цирка проходит лечение в больнице.

«После черепно-мозговой травмы у артиста наступили необратимые изменения, которые затрудняют его восстановление. Сейчас Корчагину проводят курс реабилитации после интенсивной терапии», — сообщает telegram-канал CircusLOVE. По данным собеседников канала, сейчас дрессировщик может самостоятельно принимать пищу, но речи о полном восстановлении и активности пока не идет.

В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU сообщили, что Корчагин находится в состоянии средней степени тяжести и продолжает лечение. Во время лечения у Корчагина появилась полиорганная недостаточность, а также отказывали некоторые органы. Позже артисту стало лучше, но он не мог вспомнить свой возраст. Сотрудник ЧОП, которого обвиняют в избиении Корчагина сбежал за границу, но был задержан в Кыргызстане и экстрадирован в Пермь. Здесь ему предъявили обвинение и поместили в СИЗО.