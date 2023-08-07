У избитого в Перми дрессировщика в больнице отказывали органы

08 августа 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Состояние пациента удалось стабилизировать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У избитого в гостинице Пермского госцирка дрессировщика Игоря Корчагина начало ухудшаться состояние. Как сообщает telegram-канал «Цирковые», у артиста развилась полиорганная недостаточность и начали отказывать почки и печень. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента. «Развился ДВС синдром и полиорганная недостаточность. Несколько раз переливали кровь и плазму, отказывали печень и почки», — сообщает telegram-канал. Из-за этого пациента на время пришлось ввести в искусственный сон. Сейчас состояние дрессировщика стабилизировалось, но в сознание Корчагин так и не приходит. В пресс-службе минздрава Пермского края сообщили, что артист все еще находится в тяжелом состоянии. Дрессировщик был избит сотрудником ЧОПа в гостинице Пермского госцирка в начале июля. Драка, в результате которой был госпитализирован Корчагин, попала на камеры видеонаблюдения. После инцидента в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в причинении вреда здоровью охранник уже задержан.

У избитого в гостинице Пермского госцирка дрессировщика Игоря Корчагина начало ухудшаться состояние. Как сообщает telegram-канал «Цирковые», у артиста развилась полиорганная недостаточность и начали отказывать почки и печень. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента. «Развился ДВС синдром и полиорганная недостаточность. Несколько раз переливали кровь и плазму, отказывали печень и почки», — сообщает telegram-канал. Из-за этого пациента на время пришлось ввести в искусственный сон. Сейчас состояние дрессировщика стабилизировалось, но в сознание Корчагин так и не приходит. В пресс-службе минздрава Пермского края сообщили, что артист все еще находится в тяжелом состоянии. Дрессировщик был избит сотрудником ЧОПа в гостинице Пермского госцирка в начале июля. Драка, в результате которой был госпитализирован Корчагин, попала на камеры видеонаблюдения. После инцидента в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в причинении вреда здоровью охранник уже задержан.