07 августа 2023

У избитого в Перми дрессировщика в больнице отказывали органы

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Состояние пациента удалось стабилизировать Фото:

У избитого в гостинице Пермского госцирка дрессировщика Игоря Корчагина начало ухудшаться состояние. Как сообщает telegram-канал «Цирковые», у артиста развилась полиорганная недостаточность и начали отказывать почки и печень. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента.

«Развился ДВС синдром и полиорганная недостаточность. Несколько раз переливали кровь и плазму, отказывали печень и почки», — сообщает telegram-канал. Из-за этого пациента на время пришлось ввести в искусственный сон.

Сейчас состояние дрессировщика стабилизировалось, но в сознание Корчагин так и не приходит. В пресс-службе минздрава Пермского края сообщили, что артист все еще находится в тяжелом состоянии.

Дрессировщик был избит сотрудником ЧОПа в гостинице Пермского госцирка в начале июля. Драка, в результате которой был госпитализирован Корчагин, попала на камеры видеонаблюдения. После инцидента в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в причинении вреда здоровью охранник уже задержан.

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У избитого в гостинице Пермского госцирка дрессировщика Игоря Корчагина начало ухудшаться состояние. Как сообщает telegram-канал «Цирковые», у артиста развилась полиорганная недостаточность и начали отказывать почки и печень. Врачам удалось стабилизировать состояние пациента. «Развился ДВС синдром и полиорганная недостаточность. Несколько раз переливали кровь и плазму, отказывали печень и почки», — сообщает telegram-канал. Из-за этого пациента на время пришлось ввести в искусственный сон. Сейчас состояние дрессировщика стабилизировалось, но в сознание Корчагин так и не приходит. В пресс-службе минздрава Пермского края сообщили, что артист все еще находится в тяжелом состоянии. Дрессировщик был избит сотрудником ЧОПа в гостинице Пермского госцирка в начале июля. Драка, в результате которой был госпитализирован Корчагин, попала на камеры видеонаблюдения. После инцидента в ситуацию вмешался директор Московского цирка Эдгард Запашный, который обещал помочь пострадавшим. Подозреваемый в причинении вреда здоровью охранник уже задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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