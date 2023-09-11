Прокуратура подала кассацию из-за дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика-патриота

Прокуратура подала кассацию из-за дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика с Z

11 сентября 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Кассацию свердловской прокуратуры на решение суда нижестоящей инстанции рассмотрят 27 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU Прокуратура Свердловской области подала кассацию на решение о прекращении уголовного дела Александра Неустроева, который весной этого года начал оскорблять мальчика из-за его шапки с символом «Z». Информация об этом появилась в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Судебное заседание пройдет 27 сентября. Ранее Ленинский районный суд выписал Неустроеву штраф в размере 7000 рублей и прекратил уголовное дело. Приговор возмутил общественность. Поэтому два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Также и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Александру Неустроеву. Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградская в Екатеринбурге. Мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой «Z». Школьнику удалось убежать.

Прокуратура Свердловской области подала кассацию на решение о прекращении уголовного дела Александра Неустроева, который весной этого года начал оскорблять мальчика из-за его шапки с символом «Z». Информация об этом появилась в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Судебное заседание пройдет 27 сентября. Ранее Ленинский районный суд выписал Неустроеву штраф в размере 7000 рублей и прекратил уголовное дело. Приговор возмутил общественность. Поэтому два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Также и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Александру Неустроеву. Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградская в Екатеринбурге. Мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой «Z». Школьнику удалось убежать.