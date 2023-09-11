Прокуратура подала кассацию из-за дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика-патриота

Прокуратура подала кассацию из-за дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика с Z
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Приезд генерального прокурора РФ Игоря Краснова в прокуратуру Свердловской области. Екатеринбург, прокуратура свердловской области
Кассацию свердловской прокуратуры на решение суда нижестоящей инстанции рассмотрят 27 сентября Фото:

Прокуратура Свердловской области подала кассацию на решение о прекращении уголовного дела Александра Неустроева, который весной этого года начал оскорблять мальчика из-за его шапки с символом «Z». Информация об этом появилась в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Судебное заседание пройдет 27 сентября. Ранее Ленинский районный суд выписал Неустроеву штраф в размере 7000 рублей и прекратил уголовное дело. Приговор возмутил общественность. Поэтому два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Также и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Александру Неустроеву.

Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградская в Екатеринбурге. Мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой «Z». Школьнику удалось убежать.

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Прокуратура Свердловской области подала кассацию на решение о прекращении уголовного дела Александра Неустроева, который весной этого года начал оскорблять мальчика из-за его шапки с символом «Z». Информация об этом появилась в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Судебное заседание пройдет 27 сентября. Ранее Ленинский районный суд выписал Неустроеву штраф в размере 7000 рублей и прекратил уголовное дело. Приговор возмутил общественность. Поэтому два депутата Госдумы — Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов — написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Также и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов счел слишком мягким приговор Александру Неустроеву. Инцидент произошел в апреле на улице Волгоградская в Екатеринбурге. Мужчина набросился на девятилетнего мальчика и обругал его матом из-за того, что тот надел шапку с буквой «Z». Школьнику удалось убежать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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