В США раскрыли, как ВСУ экономят на дорогостоящем западном оружии

CNN: украинцы изготавливают макеты британских гаубиц из канализационных труб
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Нато.вооружение. техника. stock, нато, гаубица, артиллерия, пушка, stock, M777, М777
Военные с Украины строят макеты западной техники, чтобы не поставить под удар оригинальные, говорится в материале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. Например, муляж гаубицы М155 изготовлен из канализационных труб, передает американский телеканал CNN.

«Гаубица М155 — дорогостоящая техника, она стоит несколько миллионов долларов. Макет международной группы горно-металлургических компаний „Метинвест“ стоит менее 1000 долларов и не включает в себя ничего более причудливого, чем старые канализационные трубы», — говорится в материале CNN. Отмечается, что таким образом Украина старается обезопасить западную технику от ударов России.

Производство макетов западной техники — сложный процесс. Украинцы вынуждены думать над материалами, чтобы военные машины походили на оригинальные. Дело в том, что на фанерный танк вряд ли отреагируют российские радары, отмечается в материале.

Ранее издание The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки. Сдутый танк легко помещается в рюкзак, его можно оперативно установить на поле боя. Военный эксперт Владимир Орлов отмечал, что российские дроны перед атакой тщательно проверяют цели. Атаки по муляжам редки, передает телеканал 360.

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Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. Например, муляж гаубицы М155 изготовлен из канализационных труб, передает американский телеканал CNN. «Гаубица М155 — дорогостоящая техника, она стоит несколько миллионов долларов. Макет международной группы горно-металлургических компаний „Метинвест“ стоит менее 1000 долларов и не включает в себя ничего более причудливого, чем старые канализационные трубы», — говорится в материале CNN. Отмечается, что таким образом Украина старается обезопасить западную технику от ударов России. Производство макетов западной техники — сложный процесс. Украинцы вынуждены думать над материалами, чтобы военные машины походили на оригинальные. Дело в том, что на фанерный танк вряд ли отреагируют российские радары, отмечается в материале. Ранее издание The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки. Сдутый танк легко помещается в рюкзак, его можно оперативно установить на поле боя. Военный эксперт Владимир Орлов отмечал, что российские дроны перед атакой тщательно проверяют цели. Атаки по муляжам редки, передает телеканал 360.
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Ссылки по теме
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