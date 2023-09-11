В США раскрыли, как ВСУ экономят на дорогостоящем западном оружии

CNN: украинцы изготавливают макеты британских гаубиц из канализационных труб

11 сентября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Военные с Украины строят макеты западной техники, чтобы не поставить под удар оригинальные, говорится в материале Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. Например, муляж гаубицы М155 изготовлен из канализационных труб, передает американский телеканал CNN. «Гаубица М155 — дорогостоящая техника, она стоит несколько миллионов долларов. Макет международной группы горно-металлургических компаний „Метинвест“ стоит менее 1000 долларов и не включает в себя ничего более причудливого, чем старые канализационные трубы», — говорится в материале CNN . Отмечается, что таким образом Украина старается обезопасить западную технику от ударов России. Производство макетов западной техники — сложный процесс. Украинцы вынуждены думать над материалами, чтобы военные машины походили на оригинальные. Дело в том, что на фанерный танк вряд ли отреагируют российские радары, отмечается в материале. Ранее издание The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки. Сдутый танк легко помещается в рюкзак, его можно оперативно установить на поле боя. Военный эксперт Владимир Орлов отмечал, что российские дроны перед атакой тщательно проверяют цели. Атаки по муляжам редки, передает телеканал 360.

Украина использует макеты западной техники, чтобы отвлечь армию России. Например, муляж гаубицы М155 изготовлен из канализационных труб, передает американский телеканал CNN. «Гаубица М155 — дорогостоящая техника, она стоит несколько миллионов долларов. Макет международной группы горно-металлургических компаний „Метинвест“ стоит менее 1000 долларов и не включает в себя ничего более причудливого, чем старые канализационные трубы», — говорится в материале CNN. Отмечается, что таким образом Украина старается обезопасить западную технику от ударов России. Производство макетов западной техники — сложный процесс. Украинцы вынуждены думать над материалами, чтобы военные машины походили на оригинальные. Дело в том, что на фанерный танк вряд ли отреагируют российские радары, отмечается в материале. Ранее издание The Economist сообщало, что Вооруженные силы Украины используют в зоне спецоперации надувные танки. Сдутый танк легко помещается в рюкзак, его можно оперативно установить на поле боя. Военный эксперт Владимир Орлов отмечал, что российские дроны перед атакой тщательно проверяют цели. Атаки по муляжам редки, передает телеканал 360.