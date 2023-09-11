В Киеве составили смету на будущий год и требуют денег от США

Bloomberg: Украина затребует от США 14 млрд долларов в 2024 году

11 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Украина надеется, что в следующем году США нарастят поставки военной помощи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти рассчитали, что стране понадобится от США 14 миллиардов долларов в 2024 году. Это больше, чем Штаты предоставили Киеву в 2022 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Украине потребуется от 12 до 14 миллиардов долларов финансовой помощи от США в следующем году, поскольку бюджетные расходы остаются высокими на фоне противостояния с Россией», — говорится в материале . В 2023 году Штаты обещали дать Украине 10 миллиардов долларов, однако они выполнили обещания лишь на 67%. Поставки пакетов с военной помощью в 2024 году прокомментировал министр финансов Сергей Марченко. «Переговоров пока нет, есть много неопределенностей, и у нас нет уверенности в том, что это гарантировано», — заявил он. Он отметил, что страна рассчитывает получить от США недостающее 3,3 миллиарда долларов к концу 2023 года. США крайне заинтересованы в конфликте на Украине. В августе президент страны Джо Байден запросил у Конгресса выделить из бюджета 24 миллиардов долларов для Киева. Это на восемь миллиардов больше, чем было отдано для решения внутренних проблем. Действия Байдена по Украине нарушают соглашение о потолке госдолга, который он сам же и подписал. С таким заявлением выступали представители Республиканской партии, передает RT.

Украинские власти рассчитали, что стране понадобится от США 14 миллиардов долларов в 2024 году. Это больше, чем Штаты предоставили Киеву в 2022 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Украине потребуется от 12 до 14 миллиардов долларов финансовой помощи от США в следующем году, поскольку бюджетные расходы остаются высокими на фоне противостояния с Россией», — говорится в материале. В 2023 году Штаты обещали дать Украине 10 миллиардов долларов, однако они выполнили обещания лишь на 67%. Поставки пакетов с военной помощью в 2024 году прокомментировал министр финансов Сергей Марченко. «Переговоров пока нет, есть много неопределенностей, и у нас нет уверенности в том, что это гарантировано», — заявил он. Он отметил, что страна рассчитывает получить от США недостающее 3,3 миллиарда долларов к концу 2023 года. США крайне заинтересованы в конфликте на Украине. В августе президент страны Джо Байден запросил у Конгресса выделить из бюджета 24 миллиардов долларов для Киева. Это на восемь миллиардов больше, чем было отдано для решения внутренних проблем. Действия Байдена по Украине нарушают соглашение о потолке госдолга, который он сам же и подписал. С таким заявлением выступали представители Республиканской партии, передает RT.