«Колорадо» вступился за своего хоккеиста из России

«Колорадо» рассчитывает на российского форварда Ничушкина в матчах НХЛ

11 сентября 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

В «Колорадо Эвеланш» назвали Валерия Ничушкина важной частью команды Фото: TASS / AP / John Locher В хоккейном клубе «Колорадо Эвеланш» надеются на возвращение российского центрального нападающего, челябинца Валерия Ничушкина в состав команды. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд. «Валерий — очень важная часть нашей команды. Я верю в то, что он вернется и проведет потрясающий год в составе нашей команды. Мы рассчитываем на него. <…> Он должен сыграть важную роль в команде, и я уверен, что он это сделает», — заявил Крис Макфарланд, передает The Athletic. Менеджер заявил, что после выхода из «Колорадо Эвеланш» капитана команды Габриэля Ландескуга, клуб особенно нуждается в Ничушкине. Российский хоккеист покинул расположение «Колорадо Эвеланш» перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф Западной конференции против «Сиэтл Кракен». По словам главного тренера команды, россиянин сделал это по личным причинам, передает Sport24 . Однако в СМИ писали, что отъезд спортсмена был связан с инцидентом с алкоголем, дополняет MK.RU .

В хоккейном клубе «Колорадо Эвеланш» надеются на возвращение российского центрального нападающего, челябинца Валерия Ничушкина в состав команды. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Крис Макфарланд. «Валерий — очень важная часть нашей команды. Я верю в то, что он вернется и проведет потрясающий год в составе нашей команды. Мы рассчитываем на него. <…> Он должен сыграть важную роль в команде, и я уверен, что он это сделает», — заявил Крис Макфарланд, передает The Athletic. Менеджер заявил, что после выхода из «Колорадо Эвеланш» капитана команды Габриэля Ландескуга, клуб особенно нуждается в Ничушкине. Российский хоккеист покинул расположение «Колорадо Эвеланш» перед третьим матчем серии первого раунда плей-офф Западной конференции против «Сиэтл Кракен». По словам главного тренера команды, россиянин сделал это по личным причинам, передает Sport24. Однако в СМИ писали, что отъезд спортсмена был связан с инцидентом с алкоголем, дополняет MK.RU.