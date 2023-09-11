Путин даст официальный обед в честь визита Ким Чен Ына

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков не стал говорить точную дату визита Ким Чен Ына Фото:

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, отметив, что на встрече будет официальный обед в честь лидера Северной Кореи.

«Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения. Встреча лидеров двух стран состоится на днях, помимо переговоров будет официальный обед в честь лидера КНДР», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков также отметил, что Северная Корея — это сосед России, с которым стоит налаживать взаимовыгодные отношения.

Кремль пока не сообщал точную дату визита лидера Северной Кореи в России. Однако агентство Blommberg передает, что это произойдет 13 сентября.

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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, отметив, что на встрече будет официальный обед в честь лидера Северной Кореи. «Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения. Встреча лидеров двух стран состоится на днях, помимо переговоров будет официальный обед в честь лидера КНДР», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков также отметил, что Северная Корея — это сосед России, с которым стоит налаживать взаимовыгодные отношения. Кремль пока не сообщал точную дату визита лидера Северной Кореи в России. Однако агентство Blommberg передает, что это произойдет 13 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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