Путин даст официальный обед в честь визита Ким Чен Ына

Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения

11 сентября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не стал говорить точную дату визита Ким Чен Ына Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, отметив, что на встрече будет официальный обед в честь лидера Северной Кореи. «Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения. Встреча лидеров двух стран состоится на днях, помимо переговоров будет официальный обед в честь лидера КНДР», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков также отметил, что Северная Корея — это сосед России, с которым стоит налаживать взаимовыгодные отношения. Кремль пока не сообщал точную дату визита лидера Северной Кореи в России. Однако агентство Blommberg передает, что это произойдет 13 сентября.

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума, отметив, что на встрече будет официальный обед в честь лидера Северной Кореи. «Путин и Ким Чен Ын на переговорах обсудят двусторонние отношения. Встреча лидеров двух стран состоится на днях, помимо переговоров будет официальный обед в честь лидера КНДР», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Песков также отметил, что Северная Корея — это сосед России, с которым стоит налаживать взаимовыгодные отношения. Кремль пока не сообщал точную дату визита лидера Северной Кореи в России. Однако агентство Blommberg передает, что это произойдет 13 сентября.