11 сентября 2023

Войска ВКС обеспечат безопасное приземление уральских космонавтов

© Служба новостей «URA.RU»
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МКС. Москва. stock, мкс, stock
Космонавты Прокопьев и Петелин приземлятся на Землю 27 сентября Фото:

Спасатели из войск Воздушно-космических сил России передислоцируются к месту приземления космического корабля «Союз МС-23», на котором на Землю вернутся космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска. Военные будут обеспечивать безопасность, сообщили в Минобороны РФ.

«Для участия в реализации государственной космической программы военные спасатели объединения ВКС передислоцируются к местам дежурства наземным и авиационным транспортом. Посадка космического корабля „Союз МС-23“ состоится 27 сентября. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин», — указано на сайте Минобороны РФ.

Прокопьев и Петелин отправились на Международную космическую станцию в сентябре 2022 года. Только за 2023 год они вышли в открытый космос пять раз, последний раз они там находились более шести часов. Также космонавты Прокопьев и Петелин обновили рекорд по длительности пребывания на МКС.

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Спасатели из войск Воздушно-космических сил России передислоцируются к месту приземления космического корабля «Союз МС-23», на котором на Землю вернутся космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска. Военные будут обеспечивать безопасность, сообщили в Минобороны РФ. «Для участия в реализации государственной космической программы военные спасатели объединения ВКС передислоцируются к местам дежурства наземным и авиационным транспортом. Посадка космического корабля „Союз МС-23“ состоится 27 сентября. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин», — указано на сайте Минобороны РФ. Прокопьев и Петелин отправились на Международную космическую станцию в сентябре 2022 года. Только за 2023 год они вышли в открытый космос пять раз, последний раз они там находились более шести часов. Также космонавты Прокопьев и Петелин обновили рекорд по длительности пребывания на МКС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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