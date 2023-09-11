Войска ВКС обеспечат безопасное приземление уральских космонавтов

12 сентября 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Космонавты Прокопьев и Петелин приземлятся на Землю 27 сентября Фото: Роскосмос Спасатели из войск Воздушно-космических сил России передислоцируются к месту приземления космического корабля «Союз МС-23», на котором на Землю вернутся космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска. Военные будут обеспечивать безопасность, сообщили в Минобороны РФ. «Для участия в реализации государственной космической программы военные спасатели объединения ВКС передислоцируются к местам дежурства наземным и авиационным транспортом. Посадка космического корабля „Союз МС-23“ состоится 27 сентября. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин», — указано на сайте Минобороны РФ. Прокопьев и Петелин отправились на Международную космическую станцию в сентябре 2022 года. Только за 2023 год они вышли в открытый космос пять раз, последний раз они там находились более шести часов. Также космонавты Прокопьев и Петелин обновили рекорд по длительности пребывания на МКС.

Спасатели из войск Воздушно-космических сил России передислоцируются к месту приземления космического корабля «Союз МС-23», на котором на Землю вернутся космонавты Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска. Военные будут обеспечивать безопасность, сообщили в Минобороны РФ. «Для участия в реализации государственной космической программы военные спасатели объединения ВКС передислоцируются к местам дежурства наземным и авиационным транспортом. Посадка космического корабля „Союз МС-23“ состоится 27 сентября. На Землю вернутся космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин», — указано на сайте Минобороны РФ. Прокопьев и Петелин отправились на Международную космическую станцию в сентябре 2022 года. Только за 2023 год они вышли в открытый космос пять раз, последний раз они там находились более шести часов. Также космонавты Прокопьев и Петелин обновили рекорд по длительности пребывания на МКС.