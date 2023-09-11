11 сентября 2023

Тюменка стала акционером «Лукойла» после смерти мужа

В Тюмени суд подтвердил право женщины на акции «Лукойла» ее умершего супруга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, лукойл, фирменная эмблема
Тюменке пришлось обратиться в суд, потому что акции «Лукойла» были оформлены с ошибкой в имени владельца Фото:

Жительница Исетского района Тюменской области доказала в суде свое право на акции «Лукойла», принадлежавшие ее умершему мужу. Спор возник из-за того, что акции были оформлены с ошибкой в имени владельца, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.

«Женщина пояснила суду, что супруга всегда в деревне звали Витя, хотя по документам его настоящее имя Виталий. Акции ПАО „Лукойл“, по которым мужчина получал дивиденды, были оформлена на имя Виктор, и в наследственную массу не вошли», — говорится в сообщении.

Сообщается так же, что принадлежность акций умершему мужчине в суде подтвердили свидетели. Все идентификационные данные личности кроме имени совпадали. В итоге вдова получила доступ к акциям и дивидендам по ним.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Исетского района Тюменской области доказала в суде свое право на акции «Лукойла», принадлежавшие ее умершему мужу. Спор возник из-за того, что акции были оформлены с ошибкой в имени владельца, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы. «Женщина пояснила суду, что супруга всегда в деревне звали Витя, хотя по документам его настоящее имя Виталий. Акции ПАО „Лукойл“, по которым мужчина получал дивиденды, были оформлена на имя Виктор, и в наследственную массу не вошли», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что принадлежность акций умершему мужчине в суде подтвердили свидетели. Все идентификационные данные личности кроме имени совпадали. В итоге вдова получила доступ к акциям и дивидендам по ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...