Тюменка стала акционером «Лукойла» после смерти мужа

Жительница Исетского района Тюменской области доказала в суде свое право на акции «Лукойла», принадлежавшие ее умершему мужу. Спор возник из-за того, что акции были оформлены с ошибкой в имени владельца, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы.
«Женщина пояснила суду, что супруга всегда в деревне звали Витя, хотя по документам его настоящее имя Виталий. Акции ПАО „Лукойл“, по которым мужчина получал дивиденды, были оформлена на имя Виктор, и в наследственную массу не вошли», — говорится в сообщении.
Сообщается так же, что принадлежность акций умершему мужчине в суде подтвердили свидетели. Все идентификационные данные личности кроме имени совпадали. В итоге вдова получила доступ к акциям и дивидендам по ним.
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