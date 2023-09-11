Тюменка стала акционером «Лукойла» после смерти мужа

В Тюмени суд подтвердил право женщины на акции «Лукойла» ее умершего супруга

12 сентября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Тюменке пришлось обратиться в суд, потому что акции «Лукойла» были оформлены с ошибкой в имени владельца Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жительница Исетского района Тюменской области доказала в суде свое право на акции «Лукойла», принадлежавшие ее умершему мужу. Спор возник из-за того, что акции были оформлены с ошибкой в имени владельца, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы. «Женщина пояснила суду, что супруга всегда в деревне звали Витя, хотя по документам его настоящее имя Виталий. Акции ПАО „Лукойл“, по которым мужчина получал дивиденды, были оформлена на имя Виктор, и в наследственную массу не вошли», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что принадлежность акций умершему мужчине в суде подтвердили свидетели. Все идентификационные данные личности кроме имени совпадали. В итоге вдова получила доступ к акциям и дивидендам по ним.

Жительница Исетского района Тюменской области доказала в суде свое право на акции «Лукойла», принадлежавшие ее умершему мужу. Спор возник из-за того, что акции были оформлены с ошибкой в имени владельца, сообщает объединенная пресс-служба областной судебной системы. «Женщина пояснила суду, что супруга всегда в деревне звали Витя, хотя по документам его настоящее имя Виталий. Акции ПАО „Лукойл“, по которым мужчина получал дивиденды, были оформлена на имя Виктор, и в наследственную массу не вошли», — говорится в сообщении. Сообщается так же, что принадлежность акций умершему мужчине в суде подтвердили свидетели. Все идентификационные данные личности кроме имени совпадали. В итоге вдова получила доступ к акциям и дивидендам по ним.