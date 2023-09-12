Появилась запись разговора стюарда с пассажирами самолета «Уральских авиалиний»

Стюардесса «Уральских авиалиний» сохранила не теряла самообладания, зная, что борт может потерпеть крушение. Женщина методично объяснила пассажирам порядок действий в экстренной ситуации.
«Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках — все предметы, которые могут нанести повреждения <…> Положите голову на колени, закройте голову руками. Держите колени вместе, а ступни — врозь», — объясняла ботпроводник пассажирам.
Утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из сочинского аэропорта Адлер и должен был приземлиться в Омске. Однако у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и экипажа нет.
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