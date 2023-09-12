Появилась запись разговора стюарда с пассажирами самолета «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Стюардесса «Уральских авиалиний» сохранила выдержку, зная, что самолет может разбиться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Стюардесса «Уральских авиалиний» сохранила не теряла самообладания, зная, что борт может потерпеть крушение. Женщина методично объяснила пассажирам порядок действий в экстренной ситуации.



«Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках — все предметы, которые могут нанести повреждения <…> Положите голову на колени, закройте голову руками. Держите колени вместе, а ступни — врозь», — объясняла ботпроводник пассажирам. Утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из сочинского аэропорта Адлер и должен был приземлиться в Омске. Однако у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и экипажа нет.

Стюардесса «Уральских авиалиний» сохранила не теряла самообладания, зная, что борт может потерпеть крушение. Женщина методично объяснила пассажирам порядок действий в экстренной ситуации. «Расстегните воротники, снимите галстуки, обувь на высоких каблуках — все предметы, которые могут нанести повреждения <…> Положите голову на колени, закройте голову руками. Держите колени вместе, а ступни — врозь», — объясняла ботпроводник пассажирам. Утром 12 сентября Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел из сочинского аэропорта Адлер и должен был приземлиться в Омске. Однако у самолета перестали работать закрылки: борт экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но на пути туда закончилось топливо. Пилоты решили приземлиться в поле: посадка прошла успешно. Погибших среди пассажиров и экипажа нет.