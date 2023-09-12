Очевидец рассказал о посадке неисправного самолета «Уральских авиалиний»

Очевидец: самолет «Уральских авиалиний» долго не мог сесть

12 сентября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» долго не мог приземлиться Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Жительница Новосибирской области рассказала о приземлении неисправного самолета «Уральских авиалиний». По ее словам, борт долго не мог найти место для посадки. «Стали выпускать шасси и они заскрипели, все поняли, что что-то ненормально. Они уже на посадку пошли, но пришлось набрать высоту. Сел в пшеничном поле в колхозе имени Ленина, недалеко от деревни. Может над Раисино кружил, чтобы топливо сжечь и сесть пустым», — рассказала женщина порталу Ngs.ru. По ее словам, сейчас медики и соцслужбы переписывают данные пассажиров. Она отмечает, что их отправят автобусами из села в Новосибирск, а также планируют запустить электричку до Омска. Утром во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. В определенный момент у самолета не сработала гидравлика закрылок. Его экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.

Жительница Новосибирской области рассказала о приземлении неисправного самолета «Уральских авиалиний». По ее словам, борт долго не мог найти место для посадки. «Стали выпускать шасси и они заскрипели, все поняли, что что-то ненормально. Они уже на посадку пошли, но пришлось набрать высоту. Сел в пшеничном поле в колхозе имени Ленина, недалеко от деревни. Может над Раисино кружил, чтобы топливо сжечь и сесть пустым», — рассказала женщина порталу Ngs.ru. По ее словам, сейчас медики и соцслужбы переписывают данные пассажиров. Она отмечает, что их отправят автобусами из села в Новосибирск, а также планируют запустить электричку до Омска. Утром во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. В определенный момент у самолета не сработала гидравлика закрылок. Его экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.