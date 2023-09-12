Очевидец рассказал о посадке неисправного самолета «Уральских авиалиний»

Очевидец: самолет «Уральских авиалиний» долго не мог сесть
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Самолет «Уральских авиалиний» долго не мог приземлиться Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

Жительница Новосибирской области рассказала о приземлении неисправного самолета «Уральских авиалиний». По ее словам, борт долго не мог найти место для посадки.

«Стали выпускать шасси и они заскрипели, все поняли, что что-то ненормально. Они уже на посадку пошли, но пришлось набрать высоту. Сел в пшеничном поле в колхозе имени Ленина, недалеко от деревни. Может над Раисино кружил, чтобы топливо сжечь и сесть пустым», — рассказала женщина порталу Ngs.ru.

По ее словам, сейчас медики и соцслужбы переписывают данные пассажиров. Она отмечает, что их отправят автобусами из села в Новосибирск, а также планируют запустить электричку до Омска.

Утром во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. В определенный момент у самолета не сработала гидравлика закрылок. Его экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.

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Жительница Новосибирской области рассказала о приземлении неисправного самолета «Уральских авиалиний». По ее словам, борт долго не мог найти место для посадки. «Стали выпускать шасси и они заскрипели, все поняли, что что-то ненормально. Они уже на посадку пошли, но пришлось набрать высоту. Сел в пшеничном поле в колхозе имени Ленина, недалеко от деревни. Может над Раисино кружил, чтобы топливо сжечь и сесть пустым», — рассказала женщина порталу Ngs.ru. По ее словам, сейчас медики и соцслужбы переписывают данные пассажиров. Она отмечает, что их отправят автобусами из села в Новосибирск, а также планируют запустить электричку до Омска. Утром во вторник, 12 сентября, Airbus A320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск. В определенный момент у самолета не сработала гидравлика закрылок. Его экстренно направили в аэропорт Новосибирска, но закончилось топливо. Пилоты решили сесть в поле: посадка прошла успешно. Погибших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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