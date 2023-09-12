Гендиректор «Уральских авиалиний» пояснил, что произошло в небе над Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле из-за сильного ветра и нехватки топлива

12 сентября 2023 в 12:19 Размер текста - 17 +

По словам Скуратова, внешних поломок у самолета нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Судно «Уральских авиалиний» ушло на запасной аэродром в Новосибирск, потому что там была взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Однако самолет не долетел до аэродрома из-за того, что был сильный ветер, а выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива, тогда пришлось садиться в поле. Слова генерального директора авиакомпании Сергея Скуратова передает корреспондент URA.RU. «При подлете к Омску на самолете отказала зеленая гидросистема, всего их три. По нормативам у командира мало времени он должен уйти на второй круг и оценить опасности. Ситуация стандартная, они были и раньше, и летчики успешно справлялись. В этой ситуации командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск, потому что там длиннее взлетно-посадочная полоса», — пояснил Скуратов на пресс-конференции. Однако в Новосибирске сесть не удалось, потому что был сильный ветер, а выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива и его могло не хватить. «Пилот принял решение посадить самолет на поле с выпущенными шасси, что успешно сделал. Перед этим капитан провел большую работу с бортпроводниками, расставил задачи, те отработали с пассажирами. Внешних поломок нет, самолет не горел, не поломан», — уточнил Скуратов. Рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, позже он совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. По данным МЧС на борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Судно «Уральских авиалиний» ушло на запасной аэродром в Новосибирск, потому что там была взлетно-посадочная полоса длиннее, чем в Омске. Однако самолет не долетел до аэродрома из-за того, что был сильный ветер, а выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива, тогда пришлось садиться в поле. Слова генерального директора авиакомпании Сергея Скуратова передает корреспондент URA.RU. «При подлете к Омску на самолете отказала зеленая гидросистема, всего их три. По нормативам у командира мало времени он должен уйти на второй круг и оценить опасности. Ситуация стандартная, они были и раньше, и летчики успешно справлялись. В этой ситуации командир посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск, потому что там длиннее взлетно-посадочная полоса», — пояснил Скуратов на пресс-конференции. Однако в Новосибирске сесть не удалось, потому что был сильный ветер, а выпущенные створки шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива и его могло не хватить. «Пилот принял решение посадить самолет на поле с выпущенными шасси, что успешно сделал. Перед этим капитан провел большую работу с бортпроводниками, расставил задачи, те отработали с пассажирами. Внешних поломок нет, самолет не горел, не поломан», — уточнил Скуратов. Рейс Сочи — Омск авиакомпании «Уральские авиалинии» подал сигнал тревоги утром 12 сентября, позже он совершил экстренную посадку в поле недалеко от Новосибирска. По данным МЧС на борту находилось 159 человек, среди них 23 ребенка. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.