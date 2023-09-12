В Ростелекоме опровергли утечку персональных данных клиентов

Информация о взломе клиентской базы проукраинскими хакерами и утечке персональных данных клиентов является недостоверной. Об этом заявили в пресс-службе Ростелекома.
В социальных сетях начали активно распространять данные о том, что проукраинская хакерская группировка «Hdr0» якобы получила доступ к клиентской базе «Ростелекома». Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк.
«Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы „Ростелекома“ не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу». В Ростелекоме также отметили, что взломанный сайт не связан с инфраструктурой Ростелекома и не имеет отношения к его официальной деятельности.
Ранее URA.RU уже писало о фейках со стороны украинских СМИ. Так, удалось опровергнуть информацию о том, что в Мелитополе якобы появились сотовые вышки для прослушивания населения.
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