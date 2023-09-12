В Ростелекоме опровергли утечку персональных данных клиентов

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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерные сети, it-технологиии
Якобы взломанный сайт не является официальным интернет-ресурсом Ростелекома Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о взломе клиентской базы проукраинскими хакерами и утечке персональных данных клиентов является недостоверной. Об этом заявили в пресс-службе Ростелекома.

В социальных сетях начали активно распространять данные о том, что проукраинская хакерская группировка «Hdr0» якобы получила доступ к клиентской базе «Ростелекома». Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк.

«Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы „Ростелекома“ не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу». В Ростелекоме также отметили, что взломанный сайт не связан с инфраструктурой Ростелекома и не имеет отношения к его официальной деятельности.

Ранее URA.RU уже писало о фейках со стороны украинских СМИ. Так, удалось опровергнуть информацию о том, что в Мелитополе якобы появились сотовые вышки для прослушивания населения.

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Информация о взломе клиентской базы проукраинскими хакерами и утечке персональных данных клиентов является недостоверной. Об этом заявили в пресс-службе Ростелекома. В социальных сетях начали активно распространять данные о том, что проукраинская хакерская группировка «Hdr0» якобы получила доступ к клиентской базе «Ростелекома». Однако URA.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» стало известно, что данное сообщение — фейк. «Информируем, что несанкционированного доступа к базам данных и в ИТ-системы „Ростелекома“ не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе компании «Интерфаксу». В Ростелекоме также отметили, что взломанный сайт не связан с инфраструктурой Ростелекома и не имеет отношения к его официальной деятельности. Ранее URA.RU уже писало о фейках со стороны украинских СМИ. Так, удалось опровергнуть информацию о том, что в Мелитополе якобы появились сотовые вышки для прослушивания населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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