Украинские медиа распространяют фейк о прослушке населения Мелитополя

11 сентября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

В Мелитополе развивается мобильная связь Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В Мелитополе появляются новые сотовые вышки якобы для прослушивания населения. Такую информацию распространяют украинские telegram-каналы. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что эти сообщения являются недостоверными. Вышки на фотографиях в telegram-каналах являются точками оператора +7Телеком, который развивает свою мобильную связь в новых регионах России. Об этом писали СМИ Мелитополя со ссылкой на экс-главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. «Оператор связи +7Телеком продолжает развивать свою сеть в Херсонской и Запорожской областях. В планах у оператора только наращивать темпы строительства сети, покрывая все четыре новых региона России как мобильной, так и фиксированной связью», — сообщил Сигута. Информация о планируемом развитии мобильной связи в регионе ранее была опубликована и в официальном telegram-канале Администрации города Мелитополя. «Сотовые операторы планируют усилить сигнал за счет использования дополнительных вышек», — говорится в тексте сообщения.

В Мелитополе появляются новые сотовые вышки якобы для прослушивания населения. Такую информацию распространяют украинские telegram-каналы. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что эти сообщения являются недостоверными. Вышки на фотографиях в telegram-каналах являются точками оператора +7Телеком, который развивает свою мобильную связь в новых регионах России. Об этом писали СМИ Мелитополя со ссылкой на экс-главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. «Оператор связи +7Телеком продолжает развивать свою сеть в Херсонской и Запорожской областях. В планах у оператора только наращивать темпы строительства сети, покрывая все четыре новых региона России как мобильной, так и фиксированной связью», — сообщил Сигута. Информация о планируемом развитии мобильной связи в регионе ранее была опубликована и в официальном telegram-канале Администрации города Мелитополя. «Сотовые операторы планируют усилить сигнал за счет использования дополнительных вышек», — говорится в тексте сообщения.