Украинские медиа распространяют фейк о прослушке населения Мелитополя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, сотовая связь, мобильная связь, сотовая вышка, сотовая сеть, сотовая антенна
В Мелитополе развивается мобильная связь Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Мелитополе появляются новые сотовые вышки якобы для прослушивания населения. Такую информацию распространяют украинские telegram-каналы. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что эти сообщения являются недостоверными.

Вышки на фотографиях в telegram-каналах являются точками оператора +7Телеком, который развивает свою мобильную связь в новых регионах России. Об этом писали СМИ Мелитополя со ссылкой на экс-главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.

«Оператор связи +7Телеком продолжает развивать свою сеть в Херсонской и Запорожской областях. В планах у оператора только наращивать темпы строительства сети, покрывая все четыре новых региона России как мобильной, так и фиксированной связью», — сообщил Сигута.

Информация о планируемом развитии мобильной связи в регионе ранее была опубликована и в официальном telegram-канале Администрации города Мелитополя. «Сотовые операторы планируют усилить сигнал за счет использования дополнительных вышек», — говорится в тексте сообщения.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Мелитополе появляются новые сотовые вышки якобы для прослушивания населения. Такую информацию распространяют украинские telegram-каналы. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что эти сообщения являются недостоверными. Вышки на фотографиях в telegram-каналах являются точками оператора +7Телеком, который развивает свою мобильную связь в новых регионах России. Об этом писали СМИ Мелитополя со ссылкой на экс-главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. «Оператор связи +7Телеком продолжает развивать свою сеть в Херсонской и Запорожской областях. В планах у оператора только наращивать темпы строительства сети, покрывая все четыре новых региона России как мобильной, так и фиксированной связью», — сообщил Сигута. Информация о планируемом развитии мобильной связи в регионе ранее была опубликована и в официальном telegram-канале Администрации города Мелитополя. «Сотовые операторы планируют усилить сигнал за счет использования дополнительных вышек», — говорится в тексте сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...