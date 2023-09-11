Украинские медиа распространяют фейк о прослушке населения Мелитополя

В Мелитополе появляются новые сотовые вышки якобы для прослушивания населения. Такую информацию распространяют украинские telegram-каналы. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша медиа» стало известно, что эти сообщения являются недостоверными.
Вышки на фотографиях в telegram-каналах являются точками оператора +7Телеком, который развивает свою мобильную связь в новых регионах России. Об этом писали СМИ Мелитополя со ссылкой на экс-главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту.
«Оператор связи +7Телеком продолжает развивать свою сеть в Херсонской и Запорожской областях. В планах у оператора только наращивать темпы строительства сети, покрывая все четыре новых региона России как мобильной, так и фиксированной связью», — сообщил Сигута.
Информация о планируемом развитии мобильной связи в регионе ранее была опубликована и в официальном telegram-канале Администрации города Мелитополя. «Сотовые операторы планируют усилить сигнал за счет использования дополнительных вышек», — говорится в тексте сообщения.
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