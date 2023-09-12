Путин ждет, когда Украина публично заявит о переговорах

Киевскому режиму нужно отменить декрет, запрещающий ведение мирных переговоры с РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Украине нужно публично озвучить готовность к переговорам.
«На Украине декрет вышел, который запрещает вести мирные переговоры. Пусть отменят декрет. Пусть публично скажут, что готовы к переговорам», — сообщил Путин на Восточно экономическом форуме. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24».
Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности РФ к мирным переговорам для прекращения боевых действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением.
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