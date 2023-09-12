Путин ждет, когда Украина публично заявит о переговорах

Путин: Украине нужно отменить указ о запрете переговоров
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что киевскому режиму нужно публично озвучить о готовности к переговорам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевскому режиму нужно отменить декрет, запрещающий ведение мирных переговоры с РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Украине нужно публично озвучить готовность к переговорам.

«На Украине декрет вышел, который запрещает вести мирные переговоры. Пусть отменят декрет. Пусть публично скажут, что готовы к переговорам», — сообщил Путин на Восточно экономическом форуме. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24».

Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности РФ к мирным переговорам для прекращения боевых действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением.

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Киевскому режиму нужно отменить декрет, запрещающий ведение мирных переговоры с РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, Украине нужно публично озвучить готовность к переговорам. «На Украине декрет вышел, который запрещает вести мирные переговоры. Пусть отменят декрет. Пусть публично скажут, что готовы к переговорам», — сообщил Путин на Восточно экономическом форуме. Выступление транслируется на телеканале «Россия-24». Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности РФ к мирным переговорам для прекращения боевых действий. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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