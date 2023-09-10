Блинкен: Украина и США пойдут на переговоры с РФ

10 сентября 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

США присоединятся к переговорам с РФ, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Штаты поддержат Киев, присоединившись к переговорам. «А что касается переговоров, то для танго нужны двое <…> Если же он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC. По его словам, перемирия между РФ и Украиной хотят все. Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по Украине. Путин заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей». Член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет начинать переговоры. В октябре 2022 года украинский лидер ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным.

Украина готова вести переговоры с РФ, если российская сторона выступит с таким предложением. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Штаты поддержат Киев, присоединившись к переговорам. «А что касается переговоров, то для танго нужны двое <…> Если же он (президент РФ Владимир Путин — прим. URA.RU) проявит такой интерес, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры, и мы будем сразу за ними», — заявил Блинкен в интервью телеканалу ABC. По его словам, перемирия между РФ и Украиной хотят все. Российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к переговорам по Украине. Путин заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей». Член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет начинать переговоры. В октябре 2022 года украинский лидер ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным.