Источники назвали две версии уголовного преследования пермского депутата-силовика

Уголовное дело пермского депутата-силовика Федорова связано с политикой

12 сентября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Федоров считает все провокацией Фото: Сергей Русанов © URA.RU Уголовное дело, возбужденное СУ СК РФ по Пермскому краю в отношении депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова, может носить политический характер. Такое мнение высказали несколько собеседников URA.RU в политэлитах региона. Этот шаг якобы направлен на то, чтобы не дать Федорову (бывшему сотруднику ФСБ) пойти «на повышение» в заксобрание Пермского края. «В 2021 году именно с подачи краевого внутрипола Федорову, который в то время возглавлял отделение „Единой России“ по Свердловскому району Перми, не дали выдвинуться от партии. Ему пришлось идти от эсеров. Сейчас Федоров собирается стать депутатом заксобрания вместо Ильи Лисняка, которого хотят лишить мандата за прогулы», — говорит источник. По его мнению, если тогда власти не хотели видеть Федорова в думе, то в заксобрании он им не нужен совсем. Другой инсайдер уверен, что никакой политики в уголовном деле Дмитрия Федорова нет. История связана исключительно с бизнесом. «У Федорова специфическая манера ведения дел в бизнесе. Возможно, это как-то продиктовано его опытом работы в ФСБ. И за время работы он нажил немало врагов», — уверен собеседник. URA.RU направило запрос Дмитрию Федорову и в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, сообщил, что региональный парламент имеет высокий уровень прочности, что дает возможность выстроить конструктивный диалог. «А те, кто не готов к нему, остаются за рамками политического процесса», — отметил он. Добавив, что внутрипол не стал бы действовать так прямолинейно, если бы у него были претензии к кому-либо из депутатов. Ранее стало известно, что Дмитрий Федоров стал фигурантом двух уголовных дел — фальсификация единого государственного реестра юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ) и фальсификация решения общего собрания участников юридического лица (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ). Сам Федоров заявил, что совесть его чиста, а уголовные дела инициировали люди, которые «пытаются продавить свои гнусные дела, сломать и подорвать его репутацию». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уголовное дело, возбужденное СУ СК РФ по Пермскому краю в отношении депутата гордумы Перми Дмитрия Федорова, может носить политический характер. Такое мнение высказали несколько собеседников URA.RU в политэлитах региона. Этот шаг якобы направлен на то, чтобы не дать Федорову (бывшему сотруднику ФСБ) пойти «на повышение» в заксобрание Пермского края. «В 2021 году именно с подачи краевого внутрипола Федорову, который в то время возглавлял отделение „Единой России“ по Свердловскому району Перми, не дали выдвинуться от партии. Ему пришлось идти от эсеров. Сейчас Федоров собирается стать депутатом заксобрания вместо Ильи Лисняка, которого хотят лишить мандата за прогулы», — говорит источник. По его мнению, если тогда власти не хотели видеть Федорова в думе, то в заксобрании он им не нужен совсем. Другой инсайдер уверен, что никакой политики в уголовном деле Дмитрия Федорова нет. История связана исключительно с бизнесом. «У Федорова специфическая манера ведения дел в бизнесе. Возможно, это как-то продиктовано его опытом работы в ФСБ. И за время работы он нажил немало врагов», — уверен собеседник. URA.RU направило запрос Дмитрию Федорову и в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. Источник, близкий к краевым властям, сообщил, что региональный парламент имеет высокий уровень прочности, что дает возможность выстроить конструктивный диалог. «А те, кто не готов к нему, остаются за рамками политического процесса», — отметил он. Добавив, что внутрипол не стал бы действовать так прямолинейно, если бы у него были претензии к кому-либо из депутатов. Ранее стало известно, что Дмитрий Федоров стал фигурантом двух уголовных дел — фальсификация единого государственного реестра юридических лиц (ч. 1 ст. 170.1 УК РФ) и фальсификация решения общего собрания участников юридического лица (ч. 1 ст. 185.5 УК РФ). Сам Федоров заявил, что совесть его чиста, а уголовные дела инициировали люди, которые «пытаются продавить свои гнусные дела, сломать и подорвать его репутацию».