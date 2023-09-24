Курганец вернулся домой из Австрии и ушел разведчиком на фронт

Курганец, живший в Австрии, ушел служить разведчиком в зону СВО (архивное фото) Фото: Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Курганской области, проживавший более пяти лет в Австрии, вернулся домой и отправился разведчиком в зону спецоперации на Украине. Об этом военнослужащий ВС РФ рассказал корреспонденту URA.RU. По словам бойца, на фронт он уходил в рамках частичной мобилизации.

«Я больше пяти лет прожил в Австрии. Сам я родом из Курганской области. Когда вернулся домой, началась мобилизация. Мне пришла повестка, я, конечно же, явился в военкомат. Видимо мне было суждено пойти воевать за страну. Не жалею о том, что вернулся в Россию», — рассказал курганский боец. Сейчас военный служит в Запорожье и в скором времени собирается поехать в отпуск.

Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец из спецназа Кадырова после окончания контракта ушел на фронт мобилизованным. Военный служит артиллеристом под Бахмутом. По его словам, он выбирал отряд «Ахмат» из-за командира чеченского спецназа Апти Алаудинова.