24 сентября 2023
23 сентября 2023

Курганец вернулся домой из Австрии и ушел разведчиком на фронт

© Служба новостей «URA.RU»
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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик, спецназ, stock
Курганец, живший в Австрии, ушел служить разведчиком в зону СВО (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Курганской области, проживавший более пяти лет в Австрии, вернулся домой и отправился разведчиком в зону спецоперации на Украине. Об этом военнослужащий ВС РФ рассказал корреспонденту URA.RU. По словам бойца, на фронт он уходил в рамках частичной мобилизации.

«Я больше пяти лет прожил в Австрии. Сам я родом из Курганской области. Когда вернулся домой, началась мобилизация. Мне пришла повестка, я, конечно же, явился в военкомат. Видимо мне было суждено пойти воевать за страну. Не жалею о том, что вернулся в Россию», — рассказал курганский боец. Сейчас военный служит в Запорожье и в скором времени собирается поехать в отпуск.

Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец из спецназа Кадырова после окончания контракта ушел на фронт мобилизованным. Военный служит артиллеристом под Бахмутом. По его словам, он выбирал отряд «Ахмат» из-за командира чеченского спецназа Апти Алаудинова.

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Житель Курганской области, проживавший более пяти лет в Австрии, вернулся домой и отправился разведчиком в зону спецоперации на Украине. Об этом военнослужащий ВС РФ рассказал корреспонденту URA.RU. По словам бойца, на фронт он уходил в рамках частичной мобилизации. «Я больше пяти лет прожил в Австрии. Сам я родом из Курганской области. Когда вернулся домой, началась мобилизация. Мне пришла повестка, я, конечно же, явился в военкомат. Видимо мне было суждено пойти воевать за страну. Не жалею о том, что вернулся в Россию», — рассказал курганский боец. Сейчас военный служит в Запорожье и в скором времени собирается поехать в отпуск. Ранее URA.RU писало, что бывший курганский боец из спецназа Кадырова после окончания контракта ушел на фронт мобилизованным. Военный служит артиллеристом под Бахмутом. По его словам, он выбирал отряд «Ахмат» из-за командира чеченского спецназа Апти Алаудинова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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