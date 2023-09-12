Курганский боец из зоны СВО получил две госнаграды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский штурмовик Юдин получил две госнаграды под Бахмутом. Приказы подписаны министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом сообщают военнослужащие в соцсетях.

«Рядовой Юдин за действия, проявленные при обеспечении наступлений 83-й бригады, приказом министра обороны награжден медалью „За отвагу“ в особом порядке», — говорится на видео в группе «Ветераны СВО (БХЯ)» в соцсети «ВКонтакте». Также военнослужащий получил медаль «За боевые отличия».

Ранее URA.RU писало, что курганский боец был награжден медалью «За отвагу» после уничтожения двух взводов ВСУ. Также сообщалось, что разведчик из Кургана с позывным «Шор» получил госнаграду от президента РФ Владимира Путина.