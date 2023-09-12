ММК подал иск на 9 млн рублей к фирме челябинского экс-губернатора Дубровского

На фоне уже заявленных миллиардных требований к Борису Дубровскому новый иск ММК выглядит мизерным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) взыскивает почти 9 млн рублей с разорившейся компании семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского. Информация об этом появилась 12 сентября в картотеке арбитражных дел.

«Признать требование ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в размере 8 млн 923 тысяч 420 рублей, в том числе 8 млн 791 тысяч 533 рублей стоимости несмонтированных МПЗ, 131 тысяч 886 рублей штрафа, обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника АО «Производственное Объединение «Монтажник». Требование в части штрафа учесть отдельно, как подлежащие удовлетворению после погашения основной суммы задолженности и причитающихся процентов», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Ранее ММК подал в арбитраж заявление о взыскании с ПО «Монтажник» 615 млн рублей. Как пояснил URA.RU представитель ММК, требования со стороны комбината предъявлены в рамках инициированной третьей стороной процедуры о признании несостоятельности фирмы. Представители семьи Дубровского от общения со СМИ отказываются, сам он уже несколько лет находится за границей.

«Монтажник» выполнял основной объем строительных контрактов ММК, когда Дубровский руководил комбинатом в качестве гендиректора. В 2018 году, когда он стал губернатором региона, семья приобрела компанию. «Монтажник» получил подряд на возведение в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС. Когда на проект потратили миллиарды рублей областного бюджета, строительство пришлось остановить. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, имущество компании распродается, кредиторы надеются взыскать с нее порядка 2 млрд рублей. Позднее банкротом признали Дубровского-старшего, а перед этим — его сына Александра. Всего с отца и сына Дубровских уже пытаются взыскать почти 1 млрд рублей.