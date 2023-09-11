Сыну челябинского экс-губернатора Дубровского отменили план выплаты долгов

11 сентября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Признанному банкротом сыну челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Александру 11 сентября отменили план реструктуризации долгов. Об этом URA.RU сообщил финансовый управляющий Дубровского-младшего Павел Стешенцев. «Арбитражный суд Уральского округа отменил план реструктуризации долгов Александра Дубровского. План будет принят заново, с учетом требований кредиторов», — пояснил Стешенцев. Когда в сентябре 2021 года Дубровский-младший инициировал свое банкротство, его долги оценивались в 274 млн рублей. Суд назначил к выплате только 21,97 млн рублей, исходя из финансовых возможностей сына бывшего главы региона. Этот план не устроил кредиторов и финансового управляющего. По их требованию суд наложил арест на имущество Александра Дубровского, которое тот передал другим людям и членам семьи перед банкротством. Стешенцев и кредиторы считают, что имущество надо вернуть прежнему хозяину, чтобы включить в конкурсную массу для расчета по долгам. Дубровский-младший стал банкротом в конце 2022 года, самостоятельно подав заявление о признании себя финансово несостоятельным. Часть его задолженности сформировалась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), главного актива семьи экс-губернатора. Сам Борис Дубровский стал банкротом 19 июля 2023 года по иску конкурсного управляющего компании. Бывший челябинский губернатор несколько лет проживает за границей. Представители его семьи отказались общаться со СМИ.