В курганской больнице, которую возглавлял брат экс-замгубернатора Кокориной, назначен новый главврач

В межрайонной больнице Курганской области назначен новый руководитель

12 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

В Мишкинской больнице — новый руководитель Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Межрайонной больнице №4 в Мишкино Курганской области новым руководителем назначена Ирина Носкова, которая ранее заведовала филиалами Межрайонной больницы №1 в Петухово и Частоозерье. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В Мишкинской больнице руководителем назначили Ирину Носкову. Таким образом Николая и Жанну Красовских фактически отстранили от руководства больницей, в которой они проработали много лет», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Ирина Александровна Носкова назначена исполняющей обязанности главного врача Межрайонной больницы №4 с 11 сентября 2023 года. Останутся ли работать в больнице Жанна Красовская (исполняла обязанности главврача с июля 2023 года) и Николай Красовский (главный врач с марта 2015 года по июль 2023 года) пока не сообщили. Николай Красовский является братом бывшего заместителя губернатора Курганской области по социальным вопросам Ларисы Кокориной, которая сейчас является советником губернатора. Ранее URA.RU писало, что в июле 2023 года главного врача Николая Красовского уволили из-за нарушений в деятельности больницы. Однако сотрудники Мишкинской больницы заступились за руководителя и отправили обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. После обращения и. о. главврача была назначена Жанна Красовская, она ранее работала заместителем супруга-главврача в Мишкино. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Межрайонной больнице №4 в Мишкино Курганской области новым руководителем назначена Ирина Носкова, которая ранее заведовала филиалами Межрайонной больницы №1 в Петухово и Частоозерье. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения. «В Мишкинской больнице руководителем назначили Ирину Носкову. Таким образом Николая и Жанну Красовских фактически отстранили от руководства больницей, в которой они проработали много лет», — рассказал источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что Ирина Александровна Носкова назначена исполняющей обязанности главного врача Межрайонной больницы №4 с 11 сентября 2023 года. Останутся ли работать в больнице Жанна Красовская (исполняла обязанности главврача с июля 2023 года) и Николай Красовский (главный врач с марта 2015 года по июль 2023 года) пока не сообщили. Николай Красовский является братом бывшего заместителя губернатора Курганской области по социальным вопросам Ларисы Кокориной, которая сейчас является советником губернатора. Ранее URA.RU писало, что в июле 2023 года главного врача Николая Красовского уволили из-за нарушений в деятельности больницы. Однако сотрудники Мишкинской больницы заступились за руководителя и отправили обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. После обращения и. о. главврача была назначена Жанна Красовская, она ранее работала заместителем супруга-главврача в Мишкино.