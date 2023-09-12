НЕФАЗ выиграл борьбу за огромный контракт на новые автобусы для Екатеринбурга

12 сентября 2023 в 18:59 Размер текста - 17 +

Ранее мэрия уже закупала НЕФАЗы Фото: Анна Майорова © URA.RU Тендер на поставку 35 низкопольных автобусов для Екатеринбурга почти за миллиард рублей выиграла компания НЕФАЗ. Итоги конкурса опубликованы на сайте госзакупок. Согласно протоколу, поступила одна заявка — от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подведомственная Минтрансу РФ). Она и заключит контракт с НЕФАЗом на 979,2 миллиона рублей. Его интересы, как ранее сообщало URA.RU, продвигал директор муниципального «Гортранса» Сергей Нугаев. А его шеф — вице-мэр Алексей Бубнов — лоббировал (через транспортный комитет) «Волгабас», предлагавшего свои автобусы по более высокой стоимости. Разразился серьезный аппаратный конфликт, внимание на который обратила прокуратура области. Уже после опубликования аукционной документации «Волгабас» пытался отменить конкурс — считая, что техзадание сформировано под конкретного поставщика. Но жалобу оставили без удовлетворения. Но интрига, пусть и минимальная, сохраняется. Контракт еще должно согласовать контрольно-ревизионное управление (КРУ), через которое проходят все закупки.

Тендер на поставку 35 низкопольных автобусов для Екатеринбурга почти за миллиард рублей выиграла компания НЕФАЗ. Итоги конкурса опубликованы на сайте госзакупок. Согласно протоколу, поступила одна заявка — от «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК, подведомственная Минтрансу РФ). Она и заключит контракт с НЕФАЗом на 979,2 миллиона рублей. Его интересы, как ранее сообщало URA.RU, продвигал директор муниципального «Гортранса» Сергей Нугаев. А его шеф — вице-мэр Алексей Бубнов — лоббировал (через транспортный комитет) «Волгабас», предлагавшего свои автобусы по более высокой стоимости. Разразился серьезный аппаратный конфликт, внимание на который обратила прокуратура области. Уже после опубликования аукционной документации «Волгабас» пытался отменить конкурс — считая, что техзадание сформировано под конкретного поставщика. Но жалобу оставили без удовлетворения. Но интрига, пусть и минимальная, сохраняется. Контракт еще должно согласовать контрольно-ревизионное управление (КРУ), через которое проходят все закупки.