За вице-мэра Екатеринбурга взялась областная прокуратура — из-за подозрительного тендера

Зам свердловского прокурора запустил проверку в мэрии Екатеринбурга после новости URA.RU

Конфликт, в центре которого оказался Алексей Бубнов, — один из самых обсуждаемых внутри мэрии прямо сейчас Фото: Московец Илья © URA.RU

Один из заместителей прокурора Свердловской области потребовал от мэра Екатеринбурга Алексея Орлова объяснений, почему его зам Алексей Бубнов и транспортный комитет при закупке новых автобусов лоббируют конкретного поставщика — Volgobus. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, поводом послужила публикация агентства.

Как писало URA.RU, в муниципальной власти разворачивается конфликт. Весной правительство РФ одобрило закупку для Екатеринбурга по льготным программам более 90 автобусов. Собеседник в городской власти утверждает: Бубнов якобы настаивает, что это должны быть «Волгабасы».

В одном из последних официальных писем транспортный комитет мэрии распорядился объявить конкурс 10 июля, причем с формулировкой: «При разработке конкурсной документации на лизинг возможно предусмотреть в техническом задании марку и модель автобуса». Курируемый Бубновым «Гортранс» сопротивляется. Там настаивают, что для Екатеринбурга больше подойдут НЕФАЗы — во-первых, они на миллион дешевле, а во-вторых, качественнее: от «Волгабасов» на днях отказались власти Санкт-Петербурга — автобусы загораются прямо на дороге.

«На имя Орлова из прокуратуры ушло письмо. От одного из заместителей областного прокурора — если не ошибаюсь, [Александра] Юровских. В прокуратуре обратили внимание на ваше сообщение, что нарушаются условия открытого конкурса. И уже получили некоторые подтверждения этим данным. Мэра попросили дать информацию, по каким программам закупаются автобусы, в каком количестве, на какие деньги и так далее. А также предоставить объяснения по формированию аукционной документации», — рассказал URA.RU источник в надзорном ведомстве.

Представителю прокуратуры направлен вопрос по теме, ответ на него будет опубликован, как только поступит. Бубнов недоступен для комментариев. Реакция Орлова на письмо неизвестна: из короткого заграничного отпуска он вернется 21 июля.