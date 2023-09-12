РБК: в Германии будут конфисковать личные вещи россиян в рамках санкций

Германия будет конфисковать товары у въезжающих в страну россиян в рамках санкций. Об этом сообщает немецкая таможня, подчеркнув, что для россиян, которые мигрируют в Германию исключений сделано не будет. При въезде через границу личные вещи гражданина РФ могут быть расценены как импорт.
«В новых разъяснениях немецкой таможни говорится, что запрету на импорт в соответствии с санкциями подлежат все без исключения товары, перечисленные в приложении XXI к регламенту», — передает РБК, ссылаясь на ответ представителей таможни на ранее отправленный запрос. В список личных вещей, которые могут быть конфискованы, включены смартфоны, ноутбуки или даже автомобили.
Страны Запада вводят санкции против россиян с начала спецоперации на Украине. Евросоюз также начал работу по 12-му пакету санкций. Тем не менее в Германии отмечали, что несмотря на ограничения, Россия успешно возвращается в мировую торговлю и экспортирует свои товары.
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