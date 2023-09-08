В Германии возмутились бессилием санкций против России

Россия продолжает экспортировать товары несмотря на ограничительные меры, введенные против нее Западом. В российских портах количество контейнеровозов оказывается не меньше, чем до санкционного периода. Такие выводы сделали эксперты из Кильского института мировой экономики в Германии, отметив бессмысленность санкций против РФ.
«Это [возвращение РФ в мировую торговлю] происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — заявил глава Кильского института мировой экономики Винсент Стамер, передает Business Insider. По словам исследователей, количество прибывающих контейнеровозов в российских портах значительно выросло и почти достигло уровня, наблюдавшегося до начала конфликта с Украиной. Аналитики сделали вывод, что Россия вернулась в мировую торговлю.
Исследователи их Кильского института отмечали, что в целом вырос трафик контейнеровозов через Санкт-Петербург и другие российские морские порты. Аналитики подытожили, что на мировом рынке стоит ожидать большего всплеска российских товаров.
Россия продолжает экспортировать товары несмотря на ограничительные меры, введенные против нее Западом. В российских портах количество контейнеровозов оказывается не меньше, чем до санкционного периода. Такие выводы сделали эксперты из Кильского института мировой экономики в Германии, отметив бессмысленность санкций против РФ. «Это [возвращение РФ в мировую торговлю] происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — заявил глава Кильского института мировой экономики Винсент Стамер, передает Business Insider. По словам исследователей, количество прибывающих контейнеровозов в российских портах значительно выросло и почти достигло уровня, наблюдавшегося до начала конфликта с Украиной. Аналитики сделали вывод, что Россия вернулась в мировую торговлю. Исследователи их Кильского института отмечали, что в целом вырос трафик контейнеровозов через Санкт-Петербург и другие российские морские порты. Аналитики подытожили, что на мировом рынке стоит ожидать большего всплеска российских товаров. США и другие страны Запада ввели санкции против РФ после начала СВО. Американские сенаторы начали признавать неэффективность ограничительных мер еще в начале 2023 года. В Европе постепенно стали разблокировать российские счета. Тем не менее ЕС продолжает вводить новые ограничения, передает «Национальная служба новостей». США также расширяют санкционный список, сообщает телеканал 360.