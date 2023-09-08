В Германии возмутились бессилием санкций против России

Business Insider: Россия возвращается в мировую торговлю, несмотря на санкции

09 сентября 2023 в 08:22 Размер текста - 17 +

Россия возвращается в мировую торговлю, передают аналитики из Кильского института мировой экономики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия продолжает экспортировать товары несмотря на ограничительные меры, введенные против нее Западом. В российских портах количество контейнеровозов оказывается не меньше, чем до санкционного периода. Такие выводы сделали эксперты из Кильского института мировой экономики в Германии, отметив бессмысленность санкций против РФ. «Это [возвращение РФ в мировую торговлю] происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — заявил глава Кильского института мировой экономики Винсент Стамер, передает Business Insider. По словам исследователей, количество прибывающих контейнеровозов в российских портах значительно выросло и почти достигло уровня, наблюдавшегося до начала конфликта с Украиной. Аналитики сделали вывод, что Россия вернулась в мировую торговлю. Исследователи их Кильского института отмечали, что в целом вырос трафик контейнеровозов через Санкт-Петербург и другие российские морские порты. Аналитики подытожили, что на мировом рынке стоит ожидать большего всплеска российских товаров. США и другие страны Запада ввели санкции против РФ после начала СВО. Американские сенаторы начали признавать неэффективность ограничительных мер еще в начале 2023 года. В Европе постепенно стали разблокировать российские счета. Тем не менее ЕС продолжает вводить новые ограничения, передает «Национальная служба новостей». США также расширяют санкционный список, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия продолжает экспортировать товары несмотря на ограничительные меры, введенные против нее Западом. В российских портах количество контейнеровозов оказывается не меньше, чем до санкционного периода. Такие выводы сделали эксперты из Кильского института мировой экономики в Германии, отметив бессмысленность санкций против РФ. «Это [возвращение РФ в мировую торговлю] происходит, несмотря на санкции, введенные западными странами, и падение курса рубля, что разочаровывает», — заявил глава Кильского института мировой экономики Винсент Стамер, передает Business Insider. По словам исследователей, количество прибывающих контейнеровозов в российских портах значительно выросло и почти достигло уровня, наблюдавшегося до начала конфликта с Украиной. Аналитики сделали вывод, что Россия вернулась в мировую торговлю. Исследователи их Кильского института отмечали, что в целом вырос трафик контейнеровозов через Санкт-Петербург и другие российские морские порты. Аналитики подытожили, что на мировом рынке стоит ожидать большего всплеска российских товаров. США и другие страны Запада ввели санкции против РФ после начала СВО. Американские сенаторы начали признавать неэффективность ограничительных мер еще в начале 2023 года. В Европе постепенно стали разблокировать российские счета. Тем не менее ЕС продолжает вводить новые ограничения, передает «Национальная служба новостей». США также расширяют санкционный список, сообщает телеканал 360.