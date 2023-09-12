В Тюмени назвали сроки отмены водных экскурсий по обмелевшей Туре

К началу октября в Тюмени перестанут курсировать экскурсионные теплоходы по Туре

12 сентября 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Несмотря на низкий уровень воды, теплоходы продолжат движение до начала октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU К началу октября в Тюмени прекратится движение экскурсионных судов по реке Тура. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники нескольких компаний, осуществляющих перевозки. «На этой неделе мы еще будем работать. А там все будет зависеть от погоды. Вода начинает прибывать, у нас профессиональная команда, поэтому пока есть возможность часовые рейсы осуществлять. Конечно, в связи с погодными условиями спрос падает. В прошлом году мы закрыли сезон 19 сентября, в позапрошлом — 15 сентября», — рассказала сотрудница «Тюменской судоходной компании». Другой перевозчик, осуществляющий прогулки по Туре, судоходная компания «Викинг», также пока не приостановила свою деятельность. Там отметили, что экскурсии продолжатся до конца сентября. Ранее агентство писало о том, что в июле в Тюмени из-за критически низкого уровня воды в Туре застрял прогулочный теплоход с пассажирами. С начала сентября обмеление пошло на спад.

К началу октября в Тюмени прекратится движение экскурсионных судов по реке Тура. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сотрудники нескольких компаний, осуществляющих перевозки. «На этой неделе мы еще будем работать. А там все будет зависеть от погоды. Вода начинает прибывать, у нас профессиональная команда, поэтому пока есть возможность часовые рейсы осуществлять. Конечно, в связи с погодными условиями спрос падает. В прошлом году мы закрыли сезон 19 сентября, в позапрошлом — 15 сентября», — рассказала сотрудница «Тюменской судоходной компании». Другой перевозчик, осуществляющий прогулки по Туре, судоходная компания «Викинг», также пока не приостановила свою деятельность. Там отметили, что экскурсии продолжатся до конца сентября. Ранее агентство писало о том, что в июле в Тюмени из-за критически низкого уровня воды в Туре застрял прогулочный теплоход с пассажирами. С начала сентября обмеление пошло на спад.