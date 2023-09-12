Илон Маск пожаловался, что ему не платят за Starlink для ВСУ

13 сентября 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

За использование спутниковой связи Starlink американское правительство не платит Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский миллиардер Илон Маск поднял вопрос относительно того, что правительство США не платит за использование Украиной сервиса спутниковой связи Starlink, который принадлежит компании SpaceX. Маск заявил об этом в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий. «Остальным поставщикам помощи Украине из США платят. Так почему же SpaceX является исключением?» — отметил американский миллиардер. Его цитирует РИА Новости. Маск уверен, что такой подход бессмыслен, ведь Starlink «делает наиболее ценные вещи» для Киева. В окружении президента США Джо Байдена, видимо, есть те, кто «не желает хорошего» американскому миллиардеру. Ранее Пентагон высказал опасение, что Илон Маск сорвет новые атаки на Россию. Будущие соглашения Пентагона, касающиеся контрактов в сфере закупок, будут содержать пункт о возможном применении товара или услуги в военных целях. Минобороны США опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда Маск сорвал атаку ВСУ, ограничив работу спутниковой системы Starlink в Крыму.

Американский миллиардер Илон Маск поднял вопрос относительно того, что правительство США не платит за использование Украиной сервиса спутниковой связи Starlink, который принадлежит компании SpaceX. Маск заявил об этом в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий. «Остальным поставщикам помощи Украине из США платят. Так почему же SpaceX является исключением?» — отметил американский миллиардер. Его цитирует РИА Новости. Маск уверен, что такой подход бессмыслен, ведь Starlink «делает наиболее ценные вещи» для Киева. В окружении президента США Джо Байдена, видимо, есть те, кто «не желает хорошего» американскому миллиардеру. Ранее Пентагон высказал опасение, что Илон Маск сорвет новые атаки на Россию. Будущие соглашения Пентагона, касающиеся контрактов в сфере закупок, будут содержать пункт о возможном применении товара или услуги в военных целях. Минобороны США опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда Маск сорвал атаку ВСУ, ограничив работу спутниковой системы Starlink в Крыму.