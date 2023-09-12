12 сентября 2023

Прокуратура заставила птицефабрику вернуть участок мэрии курганской «Рублевки»

© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика вернула участок земли в мэрию Кетовского округа Курганской области
Птицефабрика вернула участок земли в мэрию Кетовского округа Курганской области Фото:

Прокуратура Курганской области оспорила передачу земли властями Кетовского округа в аренду «Агрофирме Боровской». Об этом говорится в материалах суда.

«Признать недействительным договор на аренду земельного участка АО „Агрофирмой Боровская“ в селе Новая Сидоровка. Участок площадью 45 972 кв. метра вернуть администрации Кетовского округа по акту приема-передачи», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области.

По договору власти Кетовского округа передали ранее в аренду птицефабрике участок земли сроком на пять лет. В судебном документе говорится о том, что «Агрофирма Боровская» получила землю без торгов и с нарушением законного порядка. А это, в свою очередь нарушило права и интересы жителей, претендующих на спорный участок. Поэтому суд удовлетворил иск прокуратуры.

Ранее «Агрофирма Боровская», расположенная в Кетовском округе, массово набирала сотрудников. Всего было открыто 35 вакансий на обработчиков птицы, обвальщиков и птицеводов. Максимальную зарплату обещали до 35 тысяч рублей.

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Прокуратура Курганской области оспорила передачу земли властями Кетовского округа в аренду «Агрофирме Боровской». Об этом говорится в материалах суда. «Признать недействительным договор на аренду земельного участка АО „Агрофирмой Боровская“ в селе Новая Сидоровка. Участок площадью 45 972 кв. метра вернуть администрации Кетовского округа по акту приема-передачи», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области. По договору власти Кетовского округа передали ранее в аренду птицефабрике участок земли сроком на пять лет. В судебном документе говорится о том, что «Агрофирма Боровская» получила землю без торгов и с нарушением законного порядка. А это, в свою очередь нарушило права и интересы жителей, претендующих на спорный участок. Поэтому суд удовлетворил иск прокуратуры. Ранее «Агрофирма Боровская», расположенная в Кетовском округе, массово набирала сотрудников. Всего было открыто 35 вакансий на обработчиков птицы, обвальщиков и птицеводов. Максимальную зарплату обещали до 35 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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