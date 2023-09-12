Курганские депутаты смогут досрочно исключать сенатора из СФ

Новый законопроект рассмотрят на заседании облдумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской областной думы смогут досрочно отзывать сенатора из Совета Федерации. Такой законопроект был предложен 13 сентября на заседании комитета по законодательству и государственному строительству, передает корреспондент URA.RU.

«Государственным органам, назначившим сенатора представлено право отзывать сенатора в течение срока полномочий», — объяснили представители правительства. Право внести этот вопрос на рассмотрение получит председатель фракции, в которой состоят не менее 20% от общего числа депутатов.

Вопрос об отзыве вносят в письменном виде. В течение пяти дней после этого председатель облдумы направляет этот документ депутатам думы и сенатору, которого хотят отозвать. Далее у депутатов будет три месяца, за которые нужно направить в СФ решение об отзыве или отмене отзыва сенатора. Это решение принимается тайным голосованием депутатов. Участники комитета единогласно проголосовали за вынесение этого вопроса на заседание облдумы.

Соответствующий закон приняли в Госдуме в мае. Если в СФ будут не согласны с решением местных депутатов, то новое постановление об отзыве облдума сможет направить только через полгода. Курганскую область в СФ представляет сенаторы Сергей Муратов и Елена Перминова. Она состоит в СФ с 2014 года, а Муратов — с 2020 года.