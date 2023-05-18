Госдума разрешила регионам РФ досрочно прекращать работу сенаторов

В Госдуме приняли закон о досрочном прекращении работы сенаторов из регионов РФ

18 мая 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

В Госдуме разрешили досрочно прекращать работу сенаторам из регионов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме в четверг приняли закон, в котором регионам РФ разрешается досрочно прекращать работу сенаторов. Об этом стало известно из текста законопроекта. «Согласно закону, член Совета Федерации — представитель от субъекта РФ может быть отозван до истечения срока своих полномочий по представлению органа государственной власти данного региона, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора», — указывается в документе. Цитату приводит агентство «Интерфакс». Отмечается, что Совет Федерации принимает решение об отзыве сенаторов. Если Совет Федерации не согласен с представлением, то орган государственной власти субъекта РФ, который решает наделить полномочиями сенатора, может снова внести представление не ранее чем через шесть месяцев. Соавтор поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин подчеркивает, что порядок отзыва раньше был предусмотрен, но потом его устранили. Сейчас из-за новых положений в Конституции решили его вернуть. Вяткин отмечает, что сенаторы не всегда работают до конца своего срока, потому что новый губернатор может предложить другого кандидата на данный пост. Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки о выборах во время военного положения. Его приняли на пленарном заседании. Изменения внесли в закон о военном положении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Госдуме в четверг приняли закон, в котором регионам РФ разрешается досрочно прекращать работу сенаторов. Об этом стало известно из текста законопроекта. «Согласно закону, член Совета Федерации — представитель от субъекта РФ может быть отозван до истечения срока своих полномочий по представлению органа государственной власти данного региона, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора», — указывается в документе. Цитату приводит агентство «Интерфакс». Отмечается, что Совет Федерации принимает решение об отзыве сенаторов. Если Совет Федерации не согласен с представлением, то орган государственной власти субъекта РФ, который решает наделить полномочиями сенатора, может снова внести представление не ранее чем через шесть месяцев. Соавтор поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин подчеркивает, что порядок отзыва раньше был предусмотрен, но потом его устранили. Сейчас из-за новых положений в Конституции решили его вернуть. Вяткин отмечает, что сенаторы не всегда работают до конца своего срока, потому что новый губернатор может предложить другого кандидата на данный пост. Ранее сообщалось, что Госдума приняла поправки о выборах во время военного положения. Его приняли на пленарном заседании. Изменения внесли в закон о военном положении.