12 сентября 2023

Пермяк украл из магазинов продукты с помощью детской коляски. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, скамейка, детская коляска
Для кражи мужчина использовал детскую коляску Фото:

В Перми перед судом предстанет уроженец Осы, укравший из супермаркета продукты. На сайте ГУ МВД по Пермскому краю сообщается, что преступления мужчина 1978 года рождения совершал в присутствии своей семьи, используя для этого детскую коляску.

«Уроженец Осы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ („Кража“). В июне текущего года сотрудники службы безопасности одного из сетевых супермаркетов при просмотре камер видеонаблюдения обратили внимание на подозрительного покупателя. Мужчина прогуливался по торговому залу со своей семьей. Периодически останавливаясь у стеллажей, он складывал алкоголь и продукты питания в детскую коляску. После этого, минуя кассовую зону, попытался покинуть магазин, но был задержан охраной», — сказано на сайте ГУ МВД по Прикамью.

Ущерб магазину, причиненный злоумышленником, превысил 3000 рублей. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Краснокамска, кравшей из магазинов шоколад. А жительница Перми после кражи продуктов в супермаркете заблудилась в торговом зале и была поймана сотрудниками магазина.

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В Перми перед судом предстанет уроженец Осы, укравший из супермаркета продукты. На сайте ГУ МВД по Пермскому краю сообщается, что преступления мужчина 1978 года рождения совершал в присутствии своей семьи, используя для этого детскую коляску. «Уроженец Осы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ („Кража“). В июне текущего года сотрудники службы безопасности одного из сетевых супермаркетов при просмотре камер видеонаблюдения обратили внимание на подозрительного покупателя. Мужчина прогуливался по торговому залу со своей семьей. Периодически останавливаясь у стеллажей, он складывал алкоголь и продукты питания в детскую коляску. После этого, минуя кассовую зону, попытался покинуть магазин, но был задержан охраной», — сказано на сайте ГУ МВД по Прикамью. Ущерб магазину, причиненный злоумышленником, превысил 3000 рублей. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, в ближайшее время он предстанет перед судом. Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Краснокамска, кравшей из магазинов шоколад. А жительница Перми после кражи продуктов в супермаркете заблудилась в торговом зале и была поймана сотрудниками магазина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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