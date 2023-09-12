Для кражи мужчина использовал детскую коляску Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми перед судом предстанет уроженец Осы, укравший из супермаркета продукты. На сайте ГУ МВД по Пермскому краю сообщается, что преступления мужчина 1978 года рождения совершал в присутствии своей семьи, используя для этого детскую коляску.

«Уроженец Осы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ („Кража“). В июне текущего года сотрудники службы безопасности одного из сетевых супермаркетов при просмотре камер видеонаблюдения обратили внимание на подозрительного покупателя. Мужчина прогуливался по торговому залу со своей семьей. Периодически останавливаясь у стеллажей, он складывал алкоголь и продукты питания в детскую коляску. После этого, минуя кассовую зону, попытался покинуть магазин, но был задержан охраной», — сказано на сайте ГУ МВД по Прикамью.

Ущерб магазину, причиненный злоумышленником, превысил 3000 рублей. Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее URA.RU рассказывало о жительнице Краснокамска, кравшей из магазинов шоколад. А жительница Перми после кражи продуктов в супермаркете заблудилась в торговом зале и была поймана сотрудниками магазина.