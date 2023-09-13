Журналисты сообщили о погибших при атаке ВСУ по Севастополю

При атаке ВСУ по Севастополю могли погибнуть два человека

13 сентября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Число пострадавших выросло до 26 человек, передает telegram-канал Baza Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По предварительным данным, два человека погибли в результате атаки ВСУ по южной площадке Севморзавода в Севастополе. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «По предварительным данным, два человека погибли в результате ракетного удара со стороны ВСУ по территории судоремонтного морского завода имени Орджоникидзе в Севастополе», — говорится в сообщении. По данным канала, погибшими оказались работники завода. В сообщении подчеркнули, что число пострадавших возросло до 26 человек. Официальной информации о погибших пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Севастополе произошло возгорание, пострадало 24 человека. По его словам, раненым оказывают необходимую помощь, передает телеканал 360.

По предварительным данным, два человека погибли в результате атаки ВСУ по южной площадке Севморзавода в Севастополе. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «По предварительным данным, два человека погибли в результате ракетного удара со стороны ВСУ по территории судоремонтного морского завода имени Орджоникидзе в Севастополе», — говорится в сообщении. По данным канала, погибшими оказались работники завода. В сообщении подчеркнули, что число пострадавших возросло до 26 человек. Официальной информации о погибших пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Севастополе произошло возгорание, пострадало 24 человека. По его словам, раненым оказывают необходимую помощь, передает телеканал 360.