Журналисты сообщили о погибших при атаке ВСУ по Севастополю

При атаке ВСУ по Севастополю могли погибнуть два человека
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Прямое попадание снаряда в жилой дом в центре Горловки. ДНР, горловка, обстрел, сво
Число пострадавших выросло до 26 человек, передает telegram-канал Baza Фото:
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По предварительным данным, два человека погибли в результате атаки ВСУ по южной площадке Севморзавода в Севастополе. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, два человека погибли в результате ракетного удара со стороны ВСУ по территории судоремонтного морского завода имени Орджоникидзе в Севастополе», — говорится в сообщении. По данным канала, погибшими оказались работники завода.

В сообщении подчеркнули, что число пострадавших возросло до 26 человек. Официальной информации о погибших пока нет.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Севастополе произошло возгорание, пострадало 24 человека. По его словам, раненым оказывают необходимую помощь, передает телеканал 360.

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По предварительным данным, два человека погибли в результате атаки ВСУ по южной площадке Севморзавода в Севастополе. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «По предварительным данным, два человека погибли в результате ракетного удара со стороны ВСУ по территории судоремонтного морского завода имени Орджоникидзе в Севастополе», — говорится в сообщении. По данным канала, погибшими оказались работники завода. В сообщении подчеркнули, что число пострадавших возросло до 26 человек. Официальной информации о погибших пока нет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что из-за ракетной атаки ВСУ в Севастополе произошло возгорание, пострадало 24 человека. По его словам, раненым оказывают необходимую помощь, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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