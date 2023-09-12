В Пермском крае участнику спецоперации Ильвиру Шайбакову, приехавшему в отпуск, передали автомобиль «Нива». Мужчина проходит службу в танковых войсках и в ближайшее время вернется на передовую, сообщается в паблике «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».
«Подготовили автомобиль „Нива“ для контрактника Шайбакова Ильвира. Приезжал в отпуск. Служит в танковых войсках», — говорится в паблике. Также боец поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке автомобиля для отправки его на передовую.
Ранее пермякам, которые участвуют в спецоперации, были отправлены 10 отечественных внедорожников, укомплектованных необходимым для бойцов грузом. Также пермяки предоставили УАЗ для священника Дорофея, который занимается на фронте духовным наставничеством.
Бойцу, приехавшему в отпуск, передали отечественный внедорожник, а также собрали груз, который понадобится на фронте
В Пермском крае участнику спецоперации Ильвиру Шайбакову, приехавшему в отпуск, передали автомобиль «Нива». Мужчина проходит службу в танковых войсках и в ближайшее время вернется на передовую, сообщается в паблике «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Подготовили автомобиль „Нива“ для контрактника Шайбакова Ильвира. Приезжал в отпуск. Служит в танковых войсках», — говорится в паблике. Также боец поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке автомобиля для отправки его на передовую. Ранее пермякам, которые участвуют в спецоперации, были отправлены 10 отечественных внедорожников, укомплектованных необходимым для бойцов грузом. Также пермяки предоставили УАЗ для священника Дорофея, который занимается на фронте духовным наставничеством.