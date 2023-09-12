12 сентября 2023

В Пермском крае участник спецоперации во время отпуска получил «Ниву». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, лада нива, legend
Военнослужащему передали отечественный внедорожник (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае участнику спецоперации Ильвиру Шайбакову, приехавшему в отпуск, передали автомобиль «Нива». Мужчина проходит службу в танковых войсках и в ближайшее время вернется на передовую, сообщается в паблике «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

«Подготовили автомобиль „Нива“ для контрактника Шайбакова Ильвира. Приезжал в отпуск. Служит в танковых войсках», — говорится в паблике. Также боец поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке автомобиля для отправки его на передовую.

Ранее пермякам, которые участвуют в спецоперации, были отправлены 10 отечественных внедорожников, укомплектованных необходимым для бойцов грузом. Также пермяки предоставили УАЗ для священника Дорофея, который занимается на фронте духовным наставничеством.

Бойцу, приехавшему в отпуск, передали отечественный внедорожник, а также собрали груз, который понадобится на фронте
Бойцу, приехавшему в отпуск, передали отечественный внедорожник, а также собрали груз, который понадобится на фронте
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В Пермском крае участнику спецоперации Ильвиру Шайбакову, приехавшему в отпуск, передали автомобиль «Нива». Мужчина проходит службу в танковых войсках и в ближайшее время вернется на передовую, сообщается в паблике «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Подготовили автомобиль „Нива“ для контрактника Шайбакова Ильвира. Приезжал в отпуск. Служит в танковых войсках», — говорится в паблике. Также боец поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке автомобиля для отправки его на передовую. Ранее пермякам, которые участвуют в спецоперации, были отправлены 10 отечественных внедорожников, укомплектованных необходимым для бойцов грузом. Также пермяки предоставили УАЗ для священника Дорофея, который занимается на фронте духовным наставничеством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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