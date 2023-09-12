В Пермском крае участник спецоперации во время отпуска получил «Ниву». Фото

13 сентября 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Военнослужащему передали отечественный внедорожник (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае участнику спецоперации Ильвиру Шайбакову, приехавшему в отпуск, передали автомобиль «Нива». Мужчина проходит службу в танковых войсках и в ближайшее время вернется на передовую, сообщается в паблике «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Подготовили автомобиль „Нива“ для контрактника Шайбакова Ильвира. Приезжал в отпуск. Служит в танковых войсках», — говорится в паблике. Также боец поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке автомобиля для отправки его на передовую. Ранее пермякам, которые участвуют в спецоперации, были отправлены 10 отечественных внедорожников, укомплектованных необходимым для бойцов грузом. Также пермяки предоставили УАЗ для священника Дорофея, который занимается на фронте духовным наставничеством. Бойцу, приехавшему в отпуск, передали отечественный внедорожник, а также собрали груз, который понадобится на фронте Фото: паблик «Чернушка сегодня», «ВКонтакте» https://vk.com/cherntoday

В Пермском крае участнику спецоперации Ильвиру Шайбакову, приехавшему в отпуск, передали автомобиль «Нива». Мужчина проходит службу в танковых войсках и в ближайшее время вернется на передовую, сообщается в паблике «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Подготовили автомобиль „Нива“ для контрактника Шайбакова Ильвира. Приезжал в отпуск. Служит в танковых войсках», — говорится в паблике. Также боец поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке автомобиля для отправки его на передовую. Ранее пермякам, которые участвуют в спецоперации, были отправлены 10 отечественных внедорожников, укомплектованных необходимым для бойцов грузом. Также пермяки предоставили УАЗ для священника Дорофея, который занимается на фронте духовным наставничеством.