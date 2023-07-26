Пермские бойцы на СВО получат бронированные «Нивы»

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, лада нива, legend
Военнослужащие получат 10 бронированных «Нив» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Пермского края, которые сражаются в зоне спецоперации, получат 10 бронированных «Нив» и другие нужные вещи. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«В зону СВО отправились 10 дополнительно укомплектованных „Нив“ и другие вещи по заявкам», — написал Махонин. С помощью новых авто можно быстро перевозить нужные вещи на фронте и перевозить раненых.

Также глава отметил, что из края направят грузы гумпомощи в Северодонецк (ЛНР). В частности будут отправлены мебель, русскоязычные дорожные знаки, школьники получат наборы для учебы, в отделения МФЦ привезут оргтехнику и другое.

Ранее губернатор подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Сейчас в город регулярно направляется помощь из Пермского края, пермские строители ремонтируют разрушенные школы и детсады, а местные коммунальщики получили технику от коллег из Прикамья. Спецоперация на территории Украины проводится с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса.

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Военнослужащие из Пермского края, которые сражаются в зоне спецоперации, получат 10 бронированных «Нив» и другие нужные вещи. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Махонин. «В зону СВО отправились 10 дополнительно укомплектованных „Нив“ и другие вещи по заявкам», — написал Махонин. С помощью новых авто можно быстро перевозить нужные вещи на фронте и перевозить раненых. Также глава отметил, что из края направят грузы гумпомощи в Северодонецк (ЛНР). В частности будут отправлены мебель, русскоязычные дорожные знаки, школьники получат наборы для учебы, в отделения МФЦ привезут оргтехнику и другое. Ранее губернатор подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Сейчас в город регулярно направляется помощь из Пермского края, пермские строители ремонтируют разрушенные школы и детсады, а местные коммунальщики получили технику от коллег из Прикамья. Спецоперация на территории Украины проводится с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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