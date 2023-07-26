Пермские бойцы на СВО получат бронированные «Нивы»

26 июля 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Военнослужащие получат 10 бронированных «Нив» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Пермского края, которые сражаются в зоне спецоперации, получат 10 бронированных «Нив» и другие нужные вещи. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Махонин. «В зону СВО отправились 10 дополнительно укомплектованных „Нив“ и другие вещи по заявкам», — написал Махонин. С помощью новых авто можно быстро перевозить нужные вещи на фронте и перевозить раненых. Также глава отметил, что из края направят грузы гумпомощи в Северодонецк (ЛНР). В частности будут отправлены мебель, русскоязычные дорожные знаки, школьники получат наборы для учебы, в отделения МФЦ привезут оргтехнику и другое. Ранее губернатор подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Сейчас в город регулярно направляется помощь из Пермского края, пермские строители ремонтируют разрушенные школы и детсады, а местные коммунальщики получили технику от коллег из Прикамья. Спецоперация на территории Украины проводится с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса.

Военнослужащие из Пермского края, которые сражаются в зоне спецоперации, получат 10 бронированных «Нив» и другие нужные вещи. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Махонин. «В зону СВО отправились 10 дополнительно укомплектованных „Нив“ и другие вещи по заявкам», — написал Махонин. С помощью новых авто можно быстро перевозить нужные вещи на фронте и перевозить раненых. Также глава отметил, что из края направят грузы гумпомощи в Северодонецк (ЛНР). В частности будут отправлены мебель, русскоязычные дорожные знаки, школьники получат наборы для учебы, в отделения МФЦ привезут оргтехнику и другое. Ранее губернатор подписал соглашение о восстановлении Северодонецка. Сейчас в город регулярно направляется помощь из Пермского края, пермские строители ремонтируют разрушенные школы и детсады, а местные коммунальщики получили технику от коллег из Прикамья. Спецоперация на территории Украины проводится с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса.