12 сентября 2023

Суд Евросоюза отказался снять санкции с владельца ММК Рашникова

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Визит Президента РФ Владимира Путина на открытие Аглофабрики ММК. Челябинская область, рашников виктор, мантуров денис
Виктор Рашников остался в санкционном списке Евросоюза Фото:
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Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников проиграл иск о снятии санкций со стороны Евросоюза. Соответствующее решение принял 13 сентября суд ЕС.

«Иск Рашникова отклонить. Возложить на него обязанность по оплате судебных расходов», — цитирует ТАСС судью, огласившего решение.

Виктор Рашников добивался исключения себя из европейских санкционных списков. Ранее представитель Рашникова подтвердил URA.RU, что речь идет об отмене решения совета ЕС от 15 марта 2022 года. В четвертый санкционный пакет ЕС с запретом на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий включили 15 россиян и девять компаний.

По мнению еврочиновников, значительные налоговые отчисления ММК в российский бюджет способствовали действиям властей РФ по присоединению Крыма и «дестабилизации Украины». В конце мая представители Рашникова оспорили это решение в Европейском суде общей юрисдикции.

ПАО «ММК» — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине.

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Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников проиграл иск о снятии санкций со стороны Евросоюза. Соответствующее решение принял 13 сентября суд ЕС. «Иск Рашникова отклонить. Возложить на него обязанность по оплате судебных расходов», — цитирует ТАСС судью, огласившего решение. Виктор Рашников добивался исключения себя из европейских санкционных списков. Ранее представитель Рашникова подтвердил URA.RU, что речь идет об отмене решения совета ЕС от 15 марта 2022 года. В четвертый санкционный пакет ЕС с запретом на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий включили 15 россиян и девять компаний. По мнению еврочиновников, значительные налоговые отчисления ММК в российский бюджет способствовали действиям властей РФ по присоединению Крыма и «дестабилизации Украины». В конце мая представители Рашникова оспорили это решение в Европейском суде общей юрисдикции. ПАО «ММК» — один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников. Санкции против России были введены странами ЕС и США после начала спецоперации РФ на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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