Владелец ММК Виктор Рашников оспорил попадание под санкции

Виктор Рашников подал заявление в Европейский суд Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников оспорил в Европейском суде включение себя в санкционный список Евросоюза. Согласно базе данных, заявление подано 24 мая, дата рассмотрения еще не назначена.

«В рамках действующей процедуры, установленной статьями 263 и 264 договора о функционировании Европейского союза, направлено заявление в Европейский суд общей юрисдикции», — заявил «Интерфаксу» представитель Рашникова.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет об отмене решения совета ЕС от 15 марта 2022 года. В пресс-службе ММК на звонок URA.RU не ответили.

Рашников попал в четвертый пакет санкций от 15 марта. В этот список с запретом на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий, попали 15 россиян и девять компаний. Ранее о намерении подать апелляцию на решение Евросоюза заявид российский миллиардер Алишер Усманов.

Санкции против России были введены странами ЕС, США и рядом других государств после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции. Советник Евросоюза Даниэль Грос уже заявил, что санкции, которые отделили РФ от западной платежной системы, оказались очень эффективными в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе от них мало пользы.