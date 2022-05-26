Владелец ММК Виктор Рашников оспорил попадание под санкции

Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников оспорил в Европейском суде включение себя в санкционный список Евросоюза. Согласно базе данных, заявление подано 24 мая, дата рассмотрения еще не назначена.
«В рамках действующей процедуры, установленной статьями 263 и 264 договора о функционировании Европейского союза, направлено заявление в Европейский суд общей юрисдикции», — заявил «Интерфаксу» представитель Рашникова.
Собеседник агентства пояснил, что речь идет об отмене решения совета ЕС от 15 марта 2022 года. В пресс-службе ММК на звонок URA.RU не ответили.
Рашников попал в четвертый пакет санкций от 15 марта. В этот список с запретом на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий, попали 15 россиян и девять компаний. Ранее о намерении подать апелляцию на решение Евросоюза заявид российский миллиардер Алишер Усманов.
Санкции против России были введены странами ЕС, США и рядом других государств после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции. Советник Евросоюза Даниэль Грос уже заявил, что санкции, которые отделили РФ от западной платежной системы, оказались очень эффективными в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе от них мало пользы.
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Мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК, Челябинская область) Виктор Рашников оспорил в Европейском суде включение себя в санкционный список Евросоюза. Согласно базе данных, заявление подано 24 мая, дата рассмотрения еще не назначена. «В рамках действующей процедуры, установленной статьями 263 и 264 договора о функционировании Европейского союза, направлено заявление в Европейский суд общей юрисдикции», — заявил «Интерфаксу» представитель Рашникова. Собеседник агентства пояснил, что речь идет об отмене решения совета ЕС от 15 марта 2022 года. В пресс-службе ММК на звонок URA.RU не ответили. Рашников попал в четвертый пакет санкций от 15 марта. В этот список с запретом на сделки с российскими госпредприятиями и импорт стальных изделий, попали 15 россиян и девять компаний. Ранее о намерении подать апелляцию на решение Евросоюза заявид российский миллиардер Алишер Усманов. Санкции против России были введены странами ЕС, США и рядом других государств после начала спецоперации РФ на Украине. Предыдущие ограничения, как отмечают российские власти, имели негативный эффект для Запада и привели к росту инфляции. Советник Евросоюза Даниэль Грос уже заявил, что санкции, которые отделили РФ от западной платежной системы, оказались очень эффективными в краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе от них мало пользы.